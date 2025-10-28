Mourinño y su salida del Atlético de Madrid en verano: “Acerté”

Santiago Mouriño es feliz en el Villarreal. Así lo ha expresado al ser cuestionado por su salida del Atlético de Madrid en verano. Anteriormente había jugado en calidad de cedido en el Real Zaragoza y en el Deportivo Alavés.

“Yo sabía después del Mundial de Clubes de la FIFA que no me iba a quedar en el Atlético de Madrid. Estaba en Girona de pretemporada y mi agente me dijo que me quería el Villarreal. Y lo vi claro. Club muy importante en España y en Europa, ganador de Europa League y con grandes participaciones en Champions, este año en Liga de Campeones… era perfecto. Además, Marcelino me llamó y me dijo qué quería de mí. Fue fácil y tengo muy claro que acerté. He pasado en tres años de ver la Champions a las 16.00 horas en mi casa en Uruguay a jugarla yo”, señaló el defensor de 23 años en una entrevista para Diario Mediterráneo.

Sobre sus cesiones, Santiago Mouriño contó: “El año de Zaragoza fue más de adaptación a España, no fue fácil. Era todo nuevo para mí, estábamos en Segunda, yo tenía demasiadas ganas de demostrar y me faltaba experiencia y madurez, aunque jugué 29 partidos. Regresé al Atlético y no me veían en el primer equipo y me traspasaron con opción de recompra al Alavés. Allí rendí bien en Primera, ya más asentado en España y jugué 27 encuentros en mi primera experiencia en la máxima categoría”.

El agradecimiento de Mouriño al Atlético de Madrid

El defensor aprovechó la ocasión para agradecer al Atlético de Madrid el haberle traído a Europa: “Una locura. Que con 21 años a un chico uruguayo le venga uno de los clubs más importantes de España y Europa..., pues evidentemente te cambia la vida. Que te compre un club así es muy lindo”, admitió.