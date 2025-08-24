Muere el futbolista Marcos Olmedo en un accidente de tráfico

El futbolista Marcos Olmedo, del Mushuc Runa, de la primera división de Ecuador, murió este domingo en un accidente de tráfico en la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

El ECU-911, servicio nacional de emergencias de Ecuador, informó de que esta mañana se registró un choque entre dos vehículos en una carretera de la localidad de Quinindé, en el centro de Esmeraldas, en el que además de Olmedo fallecieron otros dos hombres que tenían entre 30 y 34 años.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y otros clubes del país expresaron de inmediato su pesar por la muerte del futbolista. "Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", escribió el Mushuc Runa en su cuenta de X.

La FEF también lamentó en un comunicado el fallecimiento de Marcos Olmedo y recordó que el jugador también había defendido "las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que fue campeón de la Copa Ecuador 2024". "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país", añadió la FEF en su nota de condolencias.

El futbolista, de 26 años, después de alcanzar el título de 2024 de la Copa Ecuador con El Nacional, pasó este curso a formar parte del Mushuc Runa en la reciente fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el lugar del siniestro, agentes de tránsito y de la Policía recaban indicios para determinar cuáles fueron las causas del choque entre los dos vehículos.