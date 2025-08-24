El equipo de LaLiga que quiere fichar en propiedad a Bryan Gil

El Girona, donde ya jugó Bryan Gil en calidad de cedido el curso anterior, quiere hacerse en propiedad con el atacante de 24 años. Al igual que ha hecho al repatriar a Álex Moreno, el conjunto catalán quiere aprovechar que Bryan Gil ha entrado en su último año de contrato con el Tottenham para cerrar su fichaje a coste cero siempre y cuando obtenga la carta de libertad.

La estrategia del Girona para hacerse con sus servicios ha sido desvelada por la Cadena SER. Bryan Gil fue uno de los futbolistas más destacados del equipo catalán el curso anterior. Hasta caer lesionado, el español disputó un total de 32 partidos con el Girona, con el que anotó 3 goles y repartió 3 asistencias.

Tras ascender al primer equipo a Dawda Camara, el Girona quiere a Bryan Gil

A la espera de lo que acontezca con Bryan Gil, el joven delantero Dawda Camara ha renovado su contrato con el Girona hasta 2027 y asciende así al primer equipo rojiblanco, según informó el club este sábado.

Dawda Camara, nacido hace 22 años en Banyoles (Girona), debutó con el primer equipo en el curso 2021-2022, cuando jugó un partido en Segunda División y otro en la Copa del Rey

Si bien no ha jugado ningún partido oficial con el primer equipo en las dos últimas temporadas, sí ha hecho las pretemporadas.

Ahora mismo sería el cuarto delantero de la plantilla por detrás del veterano uruguayo Cristhian Stuani, el lesionado Abel Ruiz y Bojan Miovski, que podría salir del club tras un primer año muy decepcionante.