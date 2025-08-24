El equipo de LaLiga que negocia con el Barcelona la cesión de Iñaki Peña

Iñaki Peña ha pasado de ser transferible con la llegada de Joan García al Barcelona, a ver como el club quiere ahora renovar su contrato más allá de 2026. Para ello, dado que esta temporada tendrá a Ter Stegen y a Szczesny por delante, el conjunto azulgrana le dejará salir en calidad de cedido. Esto es algo que quiere aprovechar el Elche, que ya negocia con el Barcelona para hacerse con los servicios de Iñaki Peña.

El conjunto ilicitano, inédito en este inicio de curso, quiere a tres porteros para afrontar su regreso a Primera División. Tras haberse hecho en propiedad con Alejandro Iturbe, que ha llegado procedente del Atlético de Madrid para disputar la titularidad a Matías Dituro, ahora Eder Sarabia quiere a Iñaki Peña para apuntalar su portería según avanza Jigantes. Para poder recalar en el Elche, el guardameta deberá antes renovar su contrato con el Barcelona

Iñaki Peña podría recalar en un Elche invicto

El Elche, que este sábado sumó su segundo empate en la Liga ante el Atlético de Madrid, no lograba permanecer invicto tras las dos primeras jornadas de un campeonato de Primera División desde hace 49 años.

El equipo ilicitano, al que tradicionalmente se le han dado mal los inicios de Liga en la máxima categoría, logró puntuar en la primera jornada ante el Betis (1-1) en el Martínez Valero y en el Metropolitano ante el Atlético (1-1).

La anterior ocasión en la que el Elche logró alcanzar la tercera jornada sin conocer la derrota se remonta al curso 1976-1977. El equipo ilicitano, dirigido entonces por el argentino Felipe Mesones, empató en la primera jornada ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (0-0) e igualó en la segunda con el Burgos en el Martínez Valero (0-0).

Los dos empates iniciales ante Betis y Atlético de Madrid rompen una mala dinámica inicial del Elche en Primera que se prolongaba durante sus últimas ocho temporadas.

A lo largo de sus 25 campeonatos en Primera, el Elche ha logrado mantenerse invicto en la competición tras las dos primeras jornadas en seis ocasiones, cinco de ellas en la década de los 60, la edad dorada de la entidad.