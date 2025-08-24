Se ofrece para abandonar el Getafe

Ángel Torres ha avanzado que el Getafe está obligado a una gran venta con la que cuadrar sus cuentas y, aunque todo parece indicar que Chrisantus Uche o Borja Mayoral serán los que abandonen el equipo, el conjunto azulón también podría hacer caja por Domingos Duarte. Pese a que al central de 30 años le resta un año de contrato, y pese a que por ello no dejaría un gran dinero en caja, el defensor se ha ofrecido para regresar a Portugal, por lo que no parece dispuesto a renovar.

“El próximo año no lo he pensado mucho. Supongo que terminaré el contrato este año y luego pensaré. Uno de mis objetivos sería volver a Portugal. Me gustaría volver a un buen nivel y demostrar lo que he mostrado en España”, declaró Domingos Duarte en una charla con Renascença.

Así pues, para evitar su marcha a coste cero el próximo 30 de junio, y también para evitar que pueda negociar con otros equipos desde el próximo mes de enero, el Getafe podría escuchar ofertas por el central antes de que cierre el mercado.

La llegada de Domingos Duarte al Getafe

Domingos Duarte llegó a España en 2018 para jugar en el Deportivo de la Coruña, donde militó una campaña. Posteriormente el Granada se hizo en propiedad con sus servicios, disputando tres temporadas en el cuadro nazarí hasta su descenso a Segunda División. Después emprendió una nueva aventura en el Getafe, una etapa que cuando termine Domingos Duarte quiere que sea para regresar a Portugal. ¿Agotará su contrato con el Getafe o saldrá del equipo azulón este verano?