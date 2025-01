La mujer de Deyverson publica un controvertido calendario sexual

Deyverson, que se dio a conocer en LaLiga de la mano del Levante, aunque también jugó en el Getafe y en el Alavés en dos etapas distintas, ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol. Y es que su mujer, Karina Alexandre, ha publicado un controvertido calendario sexual en el que detalla los días de 2024 en los que tuvo encuentros íntimos con el futbolista.

"Mi objetivo en la vida es multiplicar el amor. Ven 2025", escribió la mujer de Deyverson con ganas de tener más encuentros íntimos con su marido en este nuevo año. El delantero de 33 años, ahora en las filas del Atlético Mineiro, compartió con sus seguidores el calendario sexual publicado por Karina Alexandre, que es la madre de sus tres hijos.

El calendario sexual publicado por la mujer de Deyverson kariina.mv

Deyverson y la influencia de su mujer en su vida

Más allá de por sus encuentros íntimos, la mujer de Deyverson ha jugado un papel fundamental para que el brasileño se mantenga en forma a sus 33 años. "No puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección. Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza", reconoció el futbolista.

"Me dijo que no me cayera al suelo, que sólo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí", añadió sobre la influencia en su vida de la veterinaria e influencer de 27 años.

Agradecido por ayudarle a abandonar sus malos hábitos con el alcohol y la comida, Deyverson decía sobre su mujer: "Vivía un proceso muy difícil. Ella llegó a mi vida en ese momento y está conmigo hasta hoy. Me apoya, me ayuda, llora conmigo, sonríe conmigo. No es solo la mujer del jugador. Es de Deyverson, el ser humano. Del jugador, es fácil... Difícil es ser de Deyverson. Por eso siempre hablo de ella".

La primera cita de Deyverson y su mujer

Mucho ha cambiado Deyverson desde su primera cita, que tuvo lugar en 2020 después de que el futbolista contactase con ella a través de redes sociales. "Cuando él llegó a mi casa llevaba una camiseta con brillos, un pantalón corto negro y unas zapatillas naranjas. Entré al auto y lo primero que hizo fue tirarse un pedo...", llegó a contar Karina Alexandre en O Globo.