Ya hay un equipo de LaLiga dispuesto a fichar a Deulofeu

El español Gerard Deulofeu acordó este jueves con el Udinese la rescisión de su contrato debido a una infección de cartílago que complicó la recuperación de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha que sufrió en 2022, aunque ambas partes dejaron claro que en caso de que pueda volver a jugar retomarán la actividad juntos. No obstante, en LaLiga EA Sports, el extremo de 30 años ha sido relacionado con el Getafe, que estaría encantado de ofrecerle acomodo a coste cero.

Así lo asegura Superdeporte, que señala que el conjunto azulón, tras haberse clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey, ve con buenos ojos hacerse a coste cero con un Gerard Deulofeu que todavía puede dar muchas alegrías si le respetan las lesiones y se recupera psicológicamente.

El que fuera jugador del Barcelona se lesionó ante el Nápoles el 12 noviembre de 2022 y no juega desde el 22 de enero de 2023, algo que parece no preocuparle al Getafe.

"He pasado por una mala época, hace dos años me rompí el cruzado contra el Nápoles, pero me recuperé y pude jugar con el cruzado roto ante el Sampdoria poco después. La mala noticia vino después de ese partido cuando descubrí que tenía que operarme", contó Gerard Duelofeu en una entrevista para Sky Sports Italia.

"Desafortunadamente, después de la cirugía sufrí una infección del cartílago. Llevo dos años luchando contra algo que casi va más allá de la biología. Ahora estoy mejor que hace unos meses, pero a ver qué pasa", añadió.

Fichar por el Getafe o volver a jugar con el Udinese, opciones para Deulofeu

El jugador también expresó su deseo de, en caso de volver a jugar, hacerlo con el Udinese. "Siempre he tenido una relación increíble con el Udinese y el hecho de que me haya apoyado y esté esperando por mí tiene mucho valor. Si algún día vuelvo a jugar no tengo ninguna duda de que será con esta camiseta, por este club y por esta gente que siempre me ha ayudado", continuó Gerard Deulofeu.

"Hemos llegado a un acuerdo para finalizar el contrato, pero la relación y el apoyo siguen siendo especiales", afirmó.

Por su parte, el club mostró su apoyo al jugador con un comunicado oficial. "El Udinese Calcio y Gerard Deulofeu comunican conjuntamente una actualización sobre las condiciones del campeón catalán dos años después del problema de rodilla que le obliga a alejarse de los terrenos de juego", informó la entidad.

"'Geri' forma parte de la familia Udinese y sigue luchando, con el continuo apoyo del club y de toda la afición, para volver a hacer disfrutar a todos, como siempre lo ha hecho, en el campo", añadió el club de Údine.