Un nuevo equipo de LaLiga se interesa por Gabri Veiga

Gabri Veiga ha pasado de estar cerca del Milan a estarlo del Oporto. Sin embargo, en las últimas horas el Atlético de Madrid, que tiene como uno de sus objetivos prioritarios reforzar su centro del campo, se ha sumado a la puja por el futbolista de 22 años. Y es que parece muy probable, y así lo ha dejado entrever el propio Gabri Veiga, es que abandonará el Al Ahli este verano, aprovechando que entrará en su último año de contrato, para regresar a Europa.

Haciendo un guiño al Celta de Vigo, declaró en una entrevista para el diario AS: “A cualquier futbolista le pueden pasar cosas en verano. Es mi último año de contrato y nunca se sabe lo que puede pasar. No sé si es más fácil o no volver si el Celta está en Europa pero todos los que lo amamos queremos que esté lo más arriba posible. Mi mayor sueño es ganar un título con el Celta y espero que un día se cumpla. No hay nada hecho pero sabéis que mi relación con el Celta es increíble. Es el club de mi vida y ojalá algún día podamos estar de la mano otra vez”.

Lo que no esperaba Gabri Veiga es que fuera a tener en LaLiga EA Sports un pretendiente de la envergadura del Atlético de Madrid según Mundo Deportivo.

Gabri Veiga no sería la prioridad del Atlético de Madrid

No obstante, la prioridad del Atlético de Madrid para reforzarse en su demarcación es Johnny Cardoso. Cuestionado días atrás por el interés del conjunto rojiblanco, el centrocampista de 23 años del Betis indicó: “No tengo esto en mi cabeza. El enfoque total está en la final, quiero disfrutar todos los días de mis compañeros, del club, de la afición y el enfoque está ahí. ¿El partido más importante de mi carrera? Sí, con toda certeza. Un partido histórico no sólo para el club sino también para todos los jugadores”.