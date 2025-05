El padre de Ilaix Moriba negocia con otro equipo a espaldas del Celta

El Celta de Vigo lo va a tener complicado para retener a Ilaix Moriba en sus filas debido a su padre. Y es que el conjunto gallego necesita que el centrocampista de 22 años acepte rebajarse considerablemente el sueldo para ejercer la opción de compra de 6 millones de euros que pactó con el Leipzig en su cesión. Sin embargo, el padre del que fuera futbolista del Barcelona, no contento con ello, ha comunicado que está negociando con el Oporto.

Con este movimiento anunciado por Fichajes.com, no conocido por el Celta de Vigo, se complica su continuidad en el cuadro celeste.

Claudio Giráldez había pedido al Celta un esfuerzo por Ilaix Moriba

Cabe señalar que tras jugar ante el Barcelona, Claudio Giráldez pidió al Celta de Vigo hacer un esfuerzo para que Ilaix Moriba pudiera seguir a sus órdenes la próxima temporada. “Espero que siga en el Celta y se quede en el Celta el mayor tiempo posible. En cuanto a su nivel no tengo ninguna duda de que su techo está lejos, tiene mucho margen de mejora porque tiene muchas condiciones”, señaló entonces.

Ilaix Moriba ha disputado en lo que va de temporada 34 partidos con el Celta de Vigo en los que ha anotado un gol y repartido 2 asistencias. El centrocampista ha sido uno de los pilares del equipo esta temporada en la que luchará hasta la última jornada por clasificarse para la Europa League. De lograrlo, o de lograr en su defecto plaza para la Conference League, el Celta de Vigo podría hacer un esfuerzo mayor por retener a Ilaix Moriba; aunque si su padre inicia una puja en la que esté inmerso el Oporto, el conjunto gallego tiene todas las papeletas para perder. No obstante, según ha trascendido, el equipo luso no estaría interesado en su fichaje y sí en el de Gabri Veiga, ex del Celta de Vigo.