Deulofeu relata su calvario: “Lo mío es un milagro”

A sus 31 años, Gerard Deulofeu sigue luchando por volver a jugar al fútbol. No lo hace desde que el 22 de enero de 2023 sufriera una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha frente a la Sampdoria. Y es que el atacante del Udinese sufrió una infección de cartílago durante el proceso de recuperación de la que aún no ha podido reponerse.

“Va a ser muy difícil, pero quiero hacer historia. Creo que puedo ser el futbolista que más tiempo haya pasado fuera en volver a jugar. Eso para mí sería un récord magnífico y precioso, sobre todo por mi familia y mis hijos. Ellos han nacido sabiendo que yo soy jugador y ahora que son un poquito más grandes me piden que vuelva, y eso me rompe el corazón”, declaró Gerard Deulofeu en una entrevista para Flashscore.

“Hay curación en la zona del cartílago porque sin eso, con el choque hueso con hueso, sería imposible volver. Pero se está curando todo ese cartílago y ahora hay que limpiar la zona y hacer más músculo para poder sentirme mejor y poder entrenar mañana y tarde. Antes me ejercitaba un día y tenía que parar dos. Ahora, la rodilla está reaccionando bien y aunque volver lo veo un poco lejano, es un buen indicador”, relató sobre el proceso en el que se encuentra actualmente.

Deulofeu ha estado cerca de la “incapacidad permanente”

Gerard Deulofeu aprovechó la ocasión para señalar que “más que una lesión”, ha sufrido “algo más cercano a una incapacidad permanente, a tener una prótesis en la rodilla”. “Estoy luchando contra la biología y también contra esta, la cabeza. No poder dar un paso porque chocan hueso contra hueso es mucho más grave. Llevo dos años y medio. Por suerte, puedo entrenarme cada día. Me da mucha fuerza el tener la motivación de poder entrenarme en mi estadio todos los días”, añadió.

“Tengo la suerte de que está mi equipo, mi presidente y mis compañeros del Udinese esperándome. No puedo contar la de veces que he pensado en dejarlo… pero tengo también un equipo detrás, expertos en psiconeuroinmunología en los que me apoyo”, indicó Gerard Deulofeu.

“Esta experiencia me ha hecho de piedra. Va a ser muy difícil que me rinda o me tiren. Lo mío es un milagro y lo voy a intentar hasta el último momento”, concluyó.