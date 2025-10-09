Pablo Barrios: “No guardo rencor al Real Madrid”

Pablo Barrios, cuyo buen hacer con el Atléticole ha llevado a ser convocado por Luis de la Fuente en la Selección, fue descartado por el Real Madrid cuando tenía 14 años. Sobre ello, y sobre si guardaba rencor al conjunto blanco, ha sido preguntado el centrocampista en la última entrevista que ha concedido.

“Lo asimilé con naturalidad. Era muy pequeño. Y siempre les estaré agradecido porque, gracias a eso, estoy donde estoy. ¿Rencor? Para nada. Cero. Incluso tengo muchos amigos madridistas. Mitad y mitad, te diría”, respondió Pablo Barrios en su entrevista para MARCA.

“Si no es contra el Madrid, sí que van con el Atleti. Van conmigo. Incluso van al estadio con mi camiseta”, añadió sobre sus amigos.

Cabe señalar que en el Real Madrid probaron a Pablo Barrios de central. “Sí, de pequeño. Tenía siete años. Jugaba ahí y me gustaba”, comentó al respecto.

Pablo Barrios y la muerte de su madre

Cuestionado por la muerte de su madre, Pablo Barrios indicó: “Ahora lo llevo bien. En su momento fue muy duro. Lo pasé realmente mal. Siempre digo que le doy las gracias al fútbol. Si no hubiera tenido el fútbol, no sé qué habría pasado. Me ayudó mucho a superarlo. Siempre le estaré agradecido”.

Sobre si pensaba en ella, señaló: “No cuando estoy jugando, porque ahí estoy concentrado. Pero cuando salgo al campo, en el túnel, o cuando hay minutos de silencio, por ejemplo. Ahí sí me viene a la cabeza”.

Por último, sobre si le hizo más fuerte, Pablo Barrios contestó: “Puede ser. No voy a decir que no. Quizá me hizo madurar antes. Pero la recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de ella muy a menudo. Por supuesto que hubiera sucedido, pero la llevo dentro”.