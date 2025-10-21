Paco Jémez estaba sentenciado tras su última y polémica rueda de prensa. Y así ha quedado demostrado después de que el Ibiza le haya destituido como entrenador tras la victoria de su equipo 0-2 ante el Real Murcia.

En un escueto comunicado, el Ibiza, que milita en Primera RFEF, ha agradecido el “trabajo y dedicación” de Paco Jémez y le ha deseado mucha suerte en su futuro profesional y personal.

La escuadra celeste había encadenado cinco jornadas sin ganar, incluyendo tres derrotas consecutivas, antes del triunfo del pasado domingo frente al Real Murcia, que no ha servido para mantener al entrenador al frente del equipo ibicenco.

Es la segunda vez que Paco Jémez es destituido del Ibiza, equipo al que entrenó entre 2021 y 2022, cuando militaba en Segunda división.

Las polémicas por las que Paco Jémez ha sido destituido como entrenador del Ibiza

La destitución de Paco Jémez llega después de que, en la rueda de prensa previa al choque que enfrento a su equipo con el Real Murcia, criticase a la afición ibicenca, que le reprochó haber dado el viernes libre a la plantilla, algo que él aprovechó para acudir al cumpleaños de su hija en plena crisis deportiva, colmando la paciencia del presidente.

“Si el presidente decide que debe venir otra persona, lo aceptaré, pero me jodería mucho, porque venir aquí fue una apuesta muy fuerte por mi parte”, había advertido en dicha rueda de prensa.

A su vez, sobre el polémico viernes de descanso que había dado a su plantilla, Paco Jémez indicó: “Después del partido dimos descanso el lunes para limpiar la cabeza, luego metimos tres sesiones muy intensas martes, miércoles y jueves, y consideré que el viernes era mejor descansar. Lo hemos hecho alguna vez. He faltado a un entrenamiento en un año y esta es la segunda vez que me marcho por razones familiares, pero sin faltar, porque era día libre”.