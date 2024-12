Quieren llevarse a Muriqi del Mallorca

Pese a que Youssef En-Nesyri llegó al Fenerbahçe de José Mourinho el pasado verano procedente del Sevilla, todo apunta a que dejará el conjunto turco este mes de enero, y es que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha ofrecido 30 millones de euros por hacerse con sus servicios. Este movimiento podría afectar al Real Mallorca, ya que Mourinho quiere que Vedat Muriqi sea su recambio en el Fenerbahçe.

Así lo asegura O Jogo, que señala que la operación podría rondar los 10 millones de euros, cantidad a la que el conjunto turco podría hacer frente fácilmente si vende a Youssef En-Nesyri al Al-Nassr.

Vedat Muriqi, por su parte, siempre ha dicho que cumplirá su contrato con el Real Mallorca, que termina en 2027, sin embargo podría ver con buenos ojos volver al Fenerbahçe, donde ya jugó en la temporada 2019-2020.

La fidelidad de Muriqi al Mallorca

El pasado mes de abril, preguntado por su futuro y por la posibilidad de que algún club presentase una oferta por él al Real Mallorca, Vedat Muriqi declaró en El Larguero: “Tengo contrato y hasta que me preguntáis, yo ni lo pienso. Estamos muy a gusto aquí y estoy muy feliz. Hasta que me digan el míster o la directiva que no me quieran, no me voy. Voy a seguir aquí. Si me dan dos años más, perfecto”.

Esta temporada, Vedat Muriqi ha participado en un total de 12 encuentros que el Real Mallorca, con el que ha anotado 3 goles y repartido 2 asistencias.