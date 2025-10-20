El poderoso equipo que se ha sumado al Barcelona a la puja por Etta Eyong

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Barcelona piensa en Etta Eyong como recambio de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Manchester City de Pep Guardiola se ha sumado a la puja por el delantero de 21 años del Levante.

A Etta Eyong la han bastado 6 partidos con el Levante para ponerse en el escaparate. Lo ha hecho anotando 4 goles y repartiendo una asistencia, unos registros que se suman a los 2 tantos y a la asistencia que dio en los tres choques que disputó con el Villarreal en el arranque liguero.

Etta Eyong no solo ha sido convocado con Camerún, sino que el Barcelona le quiere como recambio de un Robert Lewandowski que tiene 37 años. Dispuesto a pujar por el delantero estaría también el Manchester City según afirma Sports Illustrated.

¿Cuánto les costaría al Barcelona y al Manchester City fichar a Etta Eyong al Levante?

Tras comprometerse con el Levante hasta 2029, Etta Eyong firmó una cláusula de 30 millones de euros, precio al que deberían hacer frente el Barcelona o el Manchester City si quieren hacerse con sus servicios. El 20 por ciento de dicha cantidad, iría a parar a las arcas del Villarreal, que tendrá que repartir la mitas del dinero con el Cádiz.

Sólo en caso de que el Levante vendiese a Etta Eyong por una cantidad entre los 7,5 y los 15 millones de euros, el cuadro granota y Villarreal se repartirían la mitad del traspaso. No obstante, con el Barcelona y el Manchester City tras el camerunés, su venta será por su cláusula de rescisión o por una cantidad cercana.