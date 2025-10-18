Guardiola se sincera sobre Julián Álvarez: “Me encantaría tenerlo pero...”

En busca de un mayor protagonismo que el que le estaba brindando Pep Guardiola, Julián Álvarez cambió el Manchester City por el Atlético de Madrid hace dos veranos. Desde entonces, el atacante de 25 años se ha reafirmado como uno de los mejores delanteros con 36 goles y 11 asistencias en 65 partidos como rojiblanco.

Cuestionado por el buen momento del argentino en rueda de prensa, Pep Guardiola señaló: “Julián Álvarez es un 'crack’. Por eso, ahora está en uno de los mejores clubes del mundo, el Atleti, jugando con un entrenador y unos jugadores de primer nivel, con un rendimiento increíble”. “Quizá, me encantaría tenerlo pero... entiendo por qué se fue”, añadió el entrenador catalán del Manchester City.

Julián Álvarez fue elegido mejor jugador de septiembre del Atlético de Madrid

El internacional argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue elegido como el mejor jugador de septiembre del equipo por la afición del conjunto rojiblanco, con el que ha marcado 6 goles en las últimas tres victorias.

“Muy contento. Obviamente, este último partido sobre todo pudimos conseguir una buena racha de victorias y de juego y queremos seguir por este camino”, explicó el atacante, galardonado como el ‘Jugador Cinco Estrellas’, que premia al mejor futbolista de cada mes en el Atlético de Madrid para la afición.

En los tres últimos compromisos oficiales del equipo dirigido por Diego Simeone, Julián Álvarez anotó tres tantos en el triunfo por 3-2 frente al Rayo Vallecano, dos en el 5-2 al Real Madrid y uno en el 5-1 al Eintracht, aparte de dar dos asistencias a sus compañeros.