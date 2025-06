Raúl González podría hacerse cargo de la selección española

Santi Denia, que en 2010 se sumó a la selección española, vivió el pasado sábado su último partido al frente de la Sub-21. Y es que va a emprender una nueva aventura en Catar de la mano de Al-Shahaniya. El sustituto del que fuera futbolista del Atlético de Madrid podría ser Raúl González, que ha terminado contrato con el Real Madrid Castilla.

Según MARCA, Raúl González encaja en el perfil de los entrenadores por los que ha apostado la RFEF con un amplio conocimiento de lo que es la selección española. Ese es el caso de Julen Lopetegui, de Luis Milla, de Albert Celades, de Julen Guerrero o del propio Santi Denia. En el caso de Raúl González, disputó 102 partidos con la selección y marcó 44 goles, una cifra sólo superada por David Villa con 59.

El citado diario asegura que ya han habido contactos entre la RFEF y el técnico madrileño, que tendría otras propuestas sobre la mesa con equipos alemanes bien posicionados de cara a hacerse con sus servicios.

La salida de Santi Denia ha abierto a Raúl González las puertas de la selección española

La selección española Sub-21 cayó este sábado ante Inglaterra (1-3) en los cuartos de final del Europeo de la categoría. Por primera vez en el actual formato, implantado en 2017, antes de semifinales. Lejos del objetivo en un torneo de máxima exigencia. Y Santi Denia caminó solo sobre el césped entre lágrimas tras el que pudo haber sido su último partido en el cargo. “No me lo planteo ahora mismo. Estoy muy agradecido por estos 22 días juntos. Ya se verá. Ahora sigo teniendo contrato con la RFEF y ya se hablará todo. No lo sé. Yo soy muy feliz en la RFEF, es un sitio increíble”, comentó al respecto.