Reconoce que el Athletic intentó su fichaje cuando salió del Real Madrid

Asier Illarramendi, por el que el Real Madrid pagó 32 millones de euros a la Real Sociedad en 2013, juega a sus 33 años en el Dallas FC de la MSL. Anteriormente, tras dos temporadas que no fueron como esperaba en el Real Madrid, regresó a la Real Sociedad en 2015. Sobre aquel movimiento, el de Mutriku ha reconocido en una entrevista que el Athletic le tentó para que pusiera rumbo a San Mamés en lugar de volver a Anoeta.

Cuestionado sobre el interés del Athletic en hacerse con sus servicios para la temporada 2015-2016, Asier Illarramendi admitió entre risas en MARCA: “Algo hubo, pero mi cabeza no estaba para eso”.

Por su parte, sobre su paso por el Real Madrid, el vasco lamentó: “No me fue bien pero jugué un montón de partidos. Por esa parte agradecido, aunque siempre tengo esa espinita clavada de cómo me sentí. No enseñé todo el potencial que tenía en aquel momento”.

La trayectoria de Asier Illarramendi

Asier Illarramendi se inició en 2008 en la Real Sociedad B y en 2010 se incorporó al primer equipo del club. Entre 2013 y 2015 jugó con el Real Madrid, con quien jugó un total de 59 partidos. Tras su paso en el equipo de la capital española, Illarramendi volvió a la Real Sociedad hasta su despedida el pasado junio.

El centrocampista también ha disputado tres partidos con la selección absoluta española. Con el FC Dallas, por su parte, Asier Illarramendi participó en 14 encuentros en 2023.