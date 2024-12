Salah elige dónde jugará las próximas dos temporadas

Aunque Mohamed Salah señaló antes del partido que enfrentó a Liverpool con el Real Madrid que estaba más fuera que dentro, y aunque el PSG estaba interesado en hacerse con sus servicios, parece que el egipcio extenderá su contrato por dos temporadas.

Mohamed Salah termina contrato con el Liverpool al final del presente curso y, de no firmar su renovación antes de que acabe diciembre, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Esta situación, y las declaraciones del futbolista de 32 años antes del choque ante el Real Madrid, han llevado al conjunto inglés a mover ficha al respecto.

«Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Sabéis que llevo muchos años en el club y no hay ningún club como éste, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro», fueron las palabras de Mohamed Salah.

Salah renovará con el Liverpool hasta 2027

Según Mirror, ya existe un acuerdo para su renovación. El agente de Mohamed Salah, Rammy Abbas, había exigido tres años de contrato mientras que el Liverpool sólo ofrecía uno. Finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo por dos, por lo que el extremo egipcio renovará hasta 2027.

Por tanto, Mohamed Salah alcanzará las diez temporadas con el Liverpool, un equipo con el que ha disputado 368 partidos desde 2017, anotando 226 goles y repartiendo 100 asistencias.