La salud de una persona cercana lleva a Jaume Domènech a anunciar su retirada

El guardameta castellonense Jaume Domènech, que jugó en el Valencia hasta la pasada temporada y durante diez campañas, anunció este lunes que se retira del fútbol profesional con un mensaje en sus redes sociales debido a “una situación de salud" de una persona cercana.

El portero acabó su contrato con el Valencia al finalizar la pasada campaña y el club le organizó una emotiva despedida. Durante este verano ha estado sin equipo a la espera de ofertas que le convencieran pero ahora ha decidido colgar los guantes.

“El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y mis valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia”, explicó en una carta.

Jaume Domènech, nacido en Almenara y de 34 años, ha formado parte del primer equipo en las últimas diez temporadas, ganó como titular la Copa del Rey de 2019 y fue uno de los capitanes de la primera plantilla. Además, es el undécimo portero del primer equipo con más partidos oficiales (122) en la historia del club y también es subcampeón de la Copa del Rey de 2022.

El guardameta, que llegó al Valencia Mestalla procedente del Huracán después de comenzar su carrera en el Almenara y pasar por la cantera del Villarreal, aseguró en su despedida que “ser valenciano y jugar en el Valencia es lo más bonito que hay”. “Y, si a ello le añades haber ganado un título, uno no puede sentirse más que afortunado”, agregó.

“Me gustaría dejar un pequeño legado para los niños que hoy sueñan como lo hice yo, nací en Almenara y cumplí mí sueño de jugar en el Valencia, vengas de donde vengas, tú puedes lograrlo también, no te rindas. La pasión y entrega te llevaran a tocar el cielo en cualquier ámbito de la vida”, expresó.

Mediante un vídeo con imágenes de su carrera y sus seres queridos, agradeció a sus padres, y a su pareja “el gesto de generosidad que supone dejarlo todo” para ayudarle a cumplir su sueño, “dejando a un lado sus inquietudes y proyectos”.