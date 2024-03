Samu Omorodion desvela dónde quiere jugar la próxima temporada

Un partido como rival le bastó al Atlético de Madrid para pagar la cláusula de Samu Omorodion al Granada, al que acto seguido cedió al Alavés. Allí el delantero de 19 años ha anotado 9 goles en los 19 partidos que ha disputado hasta la fecha. Cuestionado en una entrevista sobre dónde le gustaría jugar la próxima temporada, Samu Omorodion lo dejó claro.

“No he hablado con el Atlético de Madrid. Sí que hablo mucho con Andrea Berta, que se preocupa mucho por mí. Le he dicho a mi agente que mi sueño y mi objetivo es jugar en el Atlético de Madrid la temporada que viene. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar pero yo sólo tengo en mente jugar en el Atlético de Madrid”, señaló el atacante en Radio MARCA descartando como opción seguir en el Alavés pese al protagonismo que está teniendo y la buena influencia que está siendo Luis García Plaza para él.

“Al míster le doy las gracias de cómo es conmigo. Siempre me dice que tiene mucha confianza en mí, incluso cuando estaba en mi peor momento. Se lo agradezco un montón. Me dice que trabaje, que el potencial lo tengo y siga mejorando”, dijo Samu Omorodion sobre Luis García Plaza.

Samu Omorodion debutó contra el Atlético de Madrid

Samu Omorodion debutó en Primera División con el Granada frente al Atlético de Madrid y tras ese partido el conjunto rojiblanco le fichó. “Hace 12 meses estaba en el filial del Granada peleando para conseguir mi sueño. En ese momento pensaba en dar lo mejor de mí para que me llegaran todas las cosas buenas que me han llegado y hace 12 meses soñaba, como decía anteriormente, con conseguir mi sueño en el mundo del fútbol”, rememoró al respecto.

Por su parte, sobre el interés del Atlético de Madrid y su fichaje por el cuadro colchonero, contó: “Me lo dijo mi agente y le dije que si era broma. Pregunté hasta dos veces a mi agente si era broma el interés que tenía el Atlético. Él me explica que su idea era que saliese a otro club cedido. Yo dije que estaba dispuesto para fichar por el Atleti. Estaba en una nube, no me lo creía la verdad”.