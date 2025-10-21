La selección con la que ha sido convocado el hijo de Cristiano Ronaldo

El hijo de Cristiano Ronaldo puede jugar hasta con seis selecciones, entre ellas la española, y así seguirá siendo hasta que sea internacional absoluto. Si bien el pasado mes de mayo se decantó por la portuguesa, ahora, a sus 15 años, ha sido convocado por primera vez con Portugal Sub-16. Cristiano Ronaldo Jr., jugador de las categorías inferiores del Al-Nassr saudí, fue convocado este martes por primera vez con la selección Sub-16 de Portugal para el Torneo de la Copa Federaciones en Turquía.

El hijo de Cristiano Ronaldo fue incluido en una convocatoria de 22 jugadores de Portugal para el torneo de categoría Sub-16 que disputarán los lusos junto a las selecciones de Turquía, Gales e Inglaterra entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

Cristiano Ronaldo Jr., ahora jugador del Al-Nassr saudí desde diciembre de 2022, también ha pasado por las categorías inferiores de la Juventus y del Manchester United, clubes en los que jugó su padre.

El extremo de 15 años quiere así emular los inicios en la carrera de Cristiano Ronaldo, que debutó con la selección Sub-15 en 2001, y que ha sido 223 veces internacional con la Absoluta, marcando 143 goles, en sendos récords a nivel de selecciones.

Las otras selecciones que aún pueden convocar al hijo de Cristiano Ronaldo

Aunque Cristiano Ronaldo Jr. se ha decantado por Portugal, como muchos otros futbolistas podría valorar un cambio de selección si, llegado el momento, no es llamado por la absoluta. Especialmente si se acerca un Mundial o una Eurocopa y otro seleccionador le garantiza un billete para el torneo.

Así pues, hasta que el hijo de Cristiano Ronaldo debute en partido oficial con la selección absoluta de Portugal, no se puede descartar que termine jugando para España, Inglaterra, Estados Unidos, Cabo Verde o México.