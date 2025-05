Laporta anuncia que se presentará a las elecciones

Apenas unas horas después de que el FC Barcelona se proclamara campeón de LaLiga 2024-2025, el presidente Joan Laporta no ha querido dejar espacio para las dudas y ha anunciado oficialmente su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. En declaraciones a RAC 1, Laporta mostró su satisfacción por el trabajo realizado durante su mandato y aseguró sentirse con las fuerzas necesarias para liderar un nuevo ciclo al frente del club.

"¿Presentarme? Sí. Hemos logrado los resultados que queríamos. Estamos trabajando muy bien. Piensa de dónde venimos y dónde estamos. Podemos estar satisfechos porque hemos salvado al club y lo estamos recuperando económicamente. Tenemos un equipo muy competitivo, de presente y futuro, y volveremos al Spotify Camp Nou, si no hay más imponderables. Esto me da fuerza y me permite estar convencido de que lo que estamos haciendo, lo hacemos bien", afirmó Laporta con rotundidad.

El mandatario azulgrana destacó las decisiones difíciles que ha debido tomar en los últimos años, subrayando que el club ha trabajado bajo una enorme presión tanto económica como institucional. "Hemos tomado decisiones complicadas, hemos trabajado bajo presión. Ha sido un año importante en la recuperación del club y me gustaría presentarme en las próximas elecciones. Considero que este proyecto, que tengo el honor de encabezar, merece tener continuidad", sentenció.

Laporta también aprovechó para denunciar lo que considera una campaña de desprestigio contra la entidad: *"Tomamos decisiones con valentía, coraje y controvertidas y hemos salido adelante, ya sea para frenar esta campaña de desprestigio institucional que se ha instalado en algunos sectores, sobre todo en los rivales. La inscripción de jugadores fue un calvario por la violencia con la que reaccionaron quienes no querían que nos saliesen bien las cosas. Todo ello, y mucho más, me da fuerzas para continuar"*, aseguró el presidente culé.

Con esta declaración, Laporta deja clara su intención de seguir liderando un proyecto que, según sus propias palabras, “es el mejor proyecto para el Barça porque queremos el club y sabemos lo que hacemos y lo que interesa”.

Joan Laporta ganó las últimas elecciones en marzo de 2021 con un 54,28% de los votos, imponiéndose claramente a Víctor Font y Toni Freixa. Su mandato concluye en 2026, pero con este anuncio oficial, el abogado catalán confirma que buscará revalidar su cargo y dar continuidad a la etapa que él considera clave en la recuperación económica e institucional del Barça.