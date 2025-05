Carlos Sainz Jr sale en defensa de su padre tras las oscuras maniobras de Ben Sulayen en la FIA

La guerra ha comenzado. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem ha propuesto cambios a los estatutos del organismo rector del deporte motor que parecen ampliar aún más su control y eliminar de un plumazo la amenaza de Carlos Sainz que ha confirmado su intención de disputarle el puesto.

BBC Sport ha tenido acceso a un documento confidencial que contiene las revisiones propuestas, que se votarán en una reunión de la Asamblea General de la FIA el próximo mes. Estas medidas adelantan la fecha límite para la presentación de candidatos a las elecciones presidenciales de diciembre, dan a Ben Sulayem la posibilidad de impedir que cualquier candidato se presente contra él y le permiten un mayor control sobre la membresía del Senado de la FIA.

Un movimiento a la desesperada

La propuesta más controvertida es la que dicta que "no debe haber nada en el historial de los candidatos que se presentan a las elecciones como miembros de la lista presidencial que ponga en duda su integridad profesional".

En combinación con el código de ética de la FIA, esto podría parecer dirigido a Carlos Sainz, la leyenda del rally que ya ha declarado su interés en postularse a la presidencia en diciembre. El código ético dicta que las partes de la FIA "deberán evitar cualquier conflicto de intereses y deberán revelar cualquier situación que pueda conducir a tal conflicto".

Sainz es el padre del piloto de Fórmula 1 de Williams, Carlos Sainz, por lo que en teoría sería fácil para el comité de ética -si así lo quisiera- declarar que tiene un conflicto de intereses que le impide presentarse a las elecciones. Y es que cabe recordar que ambos organismos están controlados por el presidente de la FIA y sus aliados, tras los cambios en los estatutos realizados por Ben Sulayem el año pasado.

Una maniobra que no ha gustado nada al piloto de Williams que ha salido en defensa de su padre. "Soy su hijo. Así que, naturalmente, soy parcial. Pero me gustaría expresarlo de la forma más objetiva posible: nadie que haya vivido una carrera completa en el karting con su hijo esté familiarizado con las raíces del automovilismo. Él ascendió en la Fórmula 1 conmigo y sabe lo difícil y caro que es. Pasó diez años en la Fórmula 1 conmigo. Puede recordar 40 años en rallies. Y está comprometido con la movilidad en España. Mi padre ya ha adquirido mucha experiencia en diversas áreas del automovilismo. Ahora intenta devolver algo de todo lo que el automovilismo le ha dado. Así que, objetivamente hablando, es el candidato ideal", afirma Sainz Junior en declaraciones recogidas por Under Und Sport.

La sombra de la incompatilidad

Bin Sulayem ha construido una red de seguidores leales dentro de la federación mundial durante los últimos años. Muchos puestos fueron ocupados por personas de confianza. Hay mucha política en juego. Y eso es algo que ha querido subrayar el piloto madrileño. "El lado político es uno de los aspectos negativos del automovilismo, pero si hay alguien que entiende toda la política, ese es mi padre. Con él, lo único que importa es el sentido común. Es muy sensato, por eso tanta gente le anima a asumir este cargo".

Tener un hijo en la Fórmula 1 podría generar problemas y por ello Bin Sulayem quiere hacer algunos cambios en los estatutos para asegurar su poder. Sin embargo, el hijo del futuro candidato no ve ningún problema en este sentido. "Por supuesto, ambos procederíamos con mucha cautela en estos asuntos. Lo último que quiero es que mi imagen, la suya o nuestras carreras se vean perjudicadas por algo así. No veo ningún conflicto de intereses. Cualquiera que me conozca a mí o a mi padre sabe que somos personas honestas que jamás nos aprovecharíamos de una situación así" sentencia.