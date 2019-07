Las intenciones de Bale con el Real Madrid

A una semana para que el Real Madrid vuelva al trabajo y con algunas salidas de jugadores cerca de hacerse, hay un movimiento que está peligrosamente parado. No hay nada sobre Bale, no hay nadie con quien negociar y sobre todo, no hay ninguna intención por parte del futbolista de marcharse del equipo blanco. Por si alguien tenía alguna duda, su representante Barnett, lo ha dejado, otra vez, bastante claro: “Gareth no tiene intención de salir del Real Madrid y está listo para comenzar la próxima semana la pretemporada. Bale tiene contrato hasta 2022 y estará a disposición de Zidane”, ha asegurado en una entrevista en la ESPN.

El plan del Real Madrid es deshacerse de Bale porque Zidane no cuenta con él y no va a tener sitio. Un futbolista como el galés en el banquillo o incluso fuera de las convocatorias supone una polémica constante. En el Bernabéu entienden la actitud del futbolista, y la del representante, como una forma de negociar desde la dureza. El mismo jugador que tras la final de Kiev, amenazó con irse por la falta de minutos; amenaza ahora con quedarse aunque no tenga minutos. Es algo que no se entiende bien.

Bale quiere un club que le ofrezca lo que gana en el Real Madrid. Pero llegar a ese sueldo y poder pagar el traspaso que quiere el Real Madrid no está al alcance de cualquiera. Bale aún tiene mercado, porque es un futbolista con talento y en un club con menos presión que en el Real Madrid y donde pueda explotar sus habillidades: jugar a la contra y aprovechar los pases a la espalda del contrario. Un Bale en plenitud física y con ganas de jugar es un futbolista aprovechable. Por eso en el Real Madrid no están dispuestos a malvenderlo. Pero tampoco cuentan con él. Si Bale persiste en su negativa, hasta un traspaso es posible.