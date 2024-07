Leclerc, “pole”; Sainz, octavo y Alonso, noveno

La clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 se convirtió en todo un ejercicio de supervivencia debido a la lluvia. El tiempo alrededor de las colinas que rodean el circuito es siempre muy caprichoso y ni siquiera los radares de Meteo France son capaces de definir con exactitud la cantidad de lluvia que va o viene.

Formula One Belgian Grand Prix - Practice and Qualifying OLIVIER MATTHYS Agencia EFE

El caso es que durante las tres fases siempre hubo una ligera lluvia que iba y venía y hacía que la pista cambiara sus condiciones. Y eso obligó a los pilotos a permanecer más tiempo del deseado en pista. Porque en cualquier momento el asfalto mejoraba y eso significaba que los pilotos podían mejorar alguna décima y eliminar a algún rival.

Max Verstappen fue el más rápido en la definitiva Q3, sin embargo, arrancará desde la décima plaza debido a la sanción que arrastra por cambiar componentes del motor tal y como dice el reglamento. Será una carrera para remontar y lo será sobre seco, porque mañana no hay amenaza de lluvia. En estas circunstancias, Leclerc fue segundo y será quien salga desde la “pole” por delante de Pérez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell y Sainz. El español no estuvo muy afortunado, sobre todo, teniendo en cuenta el gran tiempo que marcó su compañero. Alonso partirá desde la novena plaza y no se espera que pueda progresar mucho más.