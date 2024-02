Lío monumental con la federación de montaña asturiana por usar el catalán en su web

La guerra entre el catalán y el castellano ha sido uno de las grandes batallas del independentismo también en el deporte. Una guerra que han sufrido reconocidos deportistas como Gerard Piqué que fue colocado en el centro de la diana por dar sus partidos de la Kings League en castellano. Leo Messi o Antoine Griezzman también vieron hace unos días como uno de sus negocios era denunciado por supuestamente "discriminar el catalán". Y el escándalo más gordo de todos al sido el que ha afectado a la árbitra Laura Santos, que fue acusada de expulsar a un entrenador por hablarle en catalán, y ha acabado presentando una denuncia ante la Policía Nacional por las amenzas que recibe en redes sociales.

Y ahora, una nueva polémica vuelve a unir el deporte y el catalán y no precisamente un una comunidad donde se hable esta lengua. Y es que el catalán no solo ha entrado de lleno esta legislatura en el Congreso de los Diputados, también lo ha hecho en la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Fempa).

Un aficionado a este tipo de deportes muy practicado en Asturias presentó una queja tras iniciar los trámites telemáticos para obtener su licencia a través de la Web de la FEMPA. Y es que hay un detalle curioso que ha llamado la atención de los usuarios. En la selección de idiomas en los que es posible registrar la licencia en Asturias hay dos: el castellano y el catalán.

«Podría estar por lo menos en asturiano», denunció un usuario a la Federación pero lo cierto es que no. Tras esta denuncia el revuelo en redes sociales fue total. "Qué vergüenza, deben rectificar que aquñi el catalán res de res" o "Tenemos unos políticos de vergüenza, en Asturias para inscribirte en la federación de montañismo la solicitud te viene en castellano y en, asombrese, en Catalán......." son algunos de los comentarios que pueden leerse en twitter.

Obligados a retirarlo

La polémica causó tal debate en redes que la propia federación tuvo que tomar cartas en el asunto y retirar la pestaña bilingüe. "Parece que algún federado se ha sentido ofendido. Viendo el revuelo completamente absurdo que ha generado el tema, hemos decidido eliminar el catalán de este apartado de la web", aseguró Tensi Carmona, presidenta de la Fempa, al diario "La Nueva España".

Carmona también ha explicado en el citado medio por qué una federación asturiana ofrecía servicios en catalán: "Contactamos con una empresa catalana que se llama playoff con la que trabajan muchas federaciones, y les pedimos que nos ayudasen para simplificar la gestión de las nuevas licencias independientes. Al ser la empresa catalana, ofrecía por defecto la opción. Me consta que no somos la única Federación no catalana en la que sucede".

Así, la federación de deportes de montaña ha subsanado un error que ha molestado, y mucho, a los asturianos.