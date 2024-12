Lluvia de críticas a Mbappé en Francia: "Está en crisis"

El Real Madrid atraviesa una temporada marcada por la incertidumbre, en la que la falta de continuidad está siendo uno de los principales obstáculos. La ausencia de Vinicius Jr. por lesión, combinada con el complicado momento que vive Kylian Mbappé,ha desatado una ola de nerviosismo en la afición madridista, que comienza a cuestionar la estabilidad del equipo en esta temporada.

Más Noticias El Real Madrid es una suma de errores y pierde contra el Athletic (2-1)

El delantero brasileño, una pieza clave en los esquemas de Carlo Ancelotti, está fuera de los terrenos de juego desde hace semanas debido a una lesión que ha dejado una importante laguna en el ataque merengue. La falta de su desborde, velocidad y capacidad para marcar la diferencia en partidos clave ha sido notoria, y el Real Madrid está pagando la ausencia de uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

Por otro lado, la situación de Kylian Mbappé no ha sido mejor. Después de su fichaje por el club blanco, se esperaba que el francés fuese el estandarte ofensivo del equipo y la gran figura que devolvería al Madrid a la cima del fútbol europeo. Sin embargo, el rendimiento de Mbappé está lejos de las expectativas.

El momento más crítico llegó cuando el delantero falló un penalti en un partido reciente, lo que avivó aún más las críticas hacia su rendimiento. El periódico *L'Équipe*, en tono de preocupación, comentaba: "Mbappé ha fallado un penalti... ay, ay, ay", reflejando la sorpresa ante lo que parece un tropiezo en la carrera de una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

En Francia, la opinión sobre el delantero galo se ha endurecido. Jerome Alonzo, exfutbolista y ahora comentarista, no dudó en expresar su decepción tras el fallido penalti: "Lo que he visto en ese penalti me dice mucho. La carrera lenta no es buena... la mirada vidriosa, el golpeo es suave. Estoy muy decepcionado con todo lo que me esperaba de él en el Madrid". Para Alonzo, la situación de Mbappé va más allá de un simple error y refleja una crisis personal y profesional.

Por su parte, el diario Le Parisien no fue menos tajante y calificó su actuación como "insuficiente", insistiendo en que el jugador no ha conseguido adaptarse a las altas exigencias de un club de la magnitud del Real Madrid. El ambiente que rodea a Mbappé en la capital española parece estar cargado de presión, y su rendimiento no ha logrado cumplir con las expectativas que se generaron tras su fichaje multimillonario.

En el Madrid, la situación es compleja. A pesar de contar con una plantilla llena de talento, la falta de continuidad y la presión sobre jugadores clave como Vinícius y Mbappé han generado dudas sobre el futuro cercano del equipo. El club necesita urgentemente encontrar una solución a sus problemas ofensivos, mientras la afición espera que tanto el brasileño como el francés logren superar sus crisis personales para aportar al equipo de forma decisiva.

El tiempo corre y el Madrid necesita recuperar su mejor versión para no perder el paso en una temporada que, hasta el momento, no ha sido todo lo esperada. Las críticas aumentan, y tanto Vinícius como Mbappé se encuentran en el ojo del huracán, conscientes de que deben encontrar la manera de superar esta etapa de incertidumbre si quieren devolver al Real Madrid a la senda del éxito.