La condición del Bayern al Real Madrid para llevarse a Bale

Gareth Bale sabe que según van llegando fichajes al Real Madrid, menos sitio le queda en el equipo titular o en el banquillo. Ya se lo dejó claro Zidane en los últimos encuentros de la temporada. Pero ni llegan ofertas al club ni el jugador parece dispuesto a facilitar su salida. Tiene contrato, gana mucho dinero y no tiene prisa. Según The Sun, el Bayern es el primer equipo que ha mostrado interés por el futbolista galés. Los adioses de Robben y Ribery hacen que Niko Kovac busque un futbolista de banda y con velocidad para poder sustituir a las dos estrellas. Bale le puede hacer ese servicio y además, el futbolista se iría a un equipo más que competitivo y que necesita cierta renovación. El problema es que el conjunto alemán no quiere alterar su presupuesto y su plan no es comprar a Bale. Quiere, según el periódico inglés, una cesión de un año y se encargaría de su ficha. Según el representante de Bale, ese acercamiento no se ha producido.

El plan del Madrid es romer su realción con Bale de manera definitiva después de que el futbolista no haya dado el paso adelante que él mismo exigió tras la final de Kiev. Este curso le tocaba demostrar que era un jugador para liderar un equipo, pero no ha sido capaz y desde el Bernabéu piensan que hay que comenzar una nueva etapa y Bale no entra en los planes. Lo sabe el club, lo saben los aficionados y lo sabe también el futbolista. Sólo si no terminan de llegar ofertas, el Real Madrid se planteará la opción de la cesión. Al menos se quitaría su ficha.