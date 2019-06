La sorprendente “oferta” del PSG al Real Madrid por Keylor Navas

Con los fichajes casi hechos, el Real Madrid tiene que empezar a llevar a cabo las salidas. Por ahora, a todos los jugadores que se les pregunta, aseguran que quieren seguir en el conjunto blanco, pese a que no van a tener minutos. Keylor Navas fue el único que hizo una especie de despedida en el último encuentro disputado en el Bernabéu y es el que más claro tiene que debe abandonar el club. A sus 32 años, el portero sigue teniendo buen cartel en el mercado. En Portugal, tanto Benfica como Oporto se han interesado, pero no les salen las cuentas. Ahora, la salida de Buffon del PSG le ha abierto la puerta del campeón de la Liga francesa. El problema es que no el club francés no quiere pagar nada de traspaso. Está dispuesto a asumir los 5 millones de ficha del guardameta, pero quiere llevárselo gratis.

Es algo parecido a lo que planteó el Inter con Modric el verano pasado o a ese amago de Ramos hace un par de semanas. Desde el Bernabéu tienen muy claro que no se va a permitir un regalo a un rival. Al igual que al conjunto blanco le exigen fuertes traspasos e incluso le suben el precio, no va a permitir que sus jugadores más valiosos se vayan a coste cero.

Si el PSG quiere a Keylor va a tener que negociar con el Madrid. Si no, o no llega oferta, pues seguirá.