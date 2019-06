Lo que tiene que suceder para que Bale deje el Real Madrid

Si largo va a ser el fichaje de Pogba, más largo aún puede ser la salida de Gareth Bale del Real Madrid. Los rumores van a ser incontables y los movimientos de ajedrez no van a parar. Después de la información de The Sun, en la que se decía que el Bayern quería a Bale pero cedido, el representante del futbolista, Jonathan Barnett, ha asegurado en SKY que no hay ninguna posibilidad de que el jugador abandone el conjunto blanco con una cesión. “Eso nunca va a suceder”, asegura el representante, que siempretiene algo que decir sobre su futbolista. Y ha añadido algo más: “Para que Bale deje el Real Madrid tiene que suceder algo excepcional”, ha avisado Barnett.

En el Real Madrid no cuentan con Bale, pero también saben que no va a ser fácil conseguir su traspaso, en parte porque el futbolista no está por la labor de ayudar. Ya empiezan a tener claro que el 8 de julio cuando los de Zidane vuelvan a los entrenamientos, Bale va a seguir formando parte de la plantilla, pese a que sus minutos fueron limitados a final de temporada y pese a que el sitio para él se está reduciendo considerablemente. Lejos queda ya su amenaza tras la final de Kiev por la que pedía minutos o amenazaba con irse. Ahora sabe que no va a tener minutos, pero su amenaza, en vez de irse, es quedarse.

El plan del conjunto blanco es que cuando vuelva la plantilla a trabajar, el entrenador francés tenga a los futbolistas que quiere y una plantilla manejable, no como la que tiene ahora, con más de 35 futbolistas. De Tomás está cerca de salir; también Llorente. La operación salida está en su comienzo y todos son conscientes ya de que Bale va a protagonizar el atasco.