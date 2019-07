Las salidas de futbolistas que quedan en el Real Madrid de Zidane

El Real Madrid va quemando etapas en el mercado de verano. A falta del fichaje de Pogba, el club blanco está cerrando la salidas para que el número de jugadores del vestuario durante le pretemporada sea el menor posible. Se han ido Llorente, Kovacic, Reguilón, Odegaard y Raúl de Tomás, pero aún falta una serie de salidas, que se podrán dar durante la pretemporada en Estados Unidos.

James: Aún no se ha ido, pero es que más cerca está de marcharse y el Real Madrid de conseguir dinero por su salida. El Nápoles le quiere y el Atlético podría hacer un intento para llevárselo. Es uno de los futbolistas con mejor cartel en el vestuario y dentro del club blanco se piensa que se podrían lograr hasta 50 millones por el futbolista. Tiene más vacaciones por la Copa América.

Mayoral: Otro futbolista que está muy cerca de marcharse. Quizá a la Real Sociedad o al extranjero. Sabe que no tiene ninguna opción de ser titular en el conjunto blanco y ambas partes consideran que la época de las cesiones se ha terminado. Su valoración estár entre 15 y 20 millones.

Ceballos: Se va a marchar a Inglaterra para tener minutos, pero no va a ser vendido. Su Eurocopa con la sub’21 le ha dado otra oportunidad en el equipo de Zidane. La relación entre ambos no es buena, pero nadie en el club quiere dejar escapar a un jugador con un talento excepcional que no ha sabido explotarlo aún en la élite.

Bale: Se va a hacer la pretemporada con el Real Madrid como si nada hubiera pasado, como si salida no fuera deseada por Zidane y el club. El galés no ha dicho nada, sólo su representante ha seguido insistiendo en que no se va a marchar porque no tiene ninguna gana de hacerlo. No ha habido ofertas para su salida. La cesión es el último recurso.

Keylor Navas: Por ahora se queda como segundo portero del club, pese a que fue el único que se despidió del Bernabéu en el último encuentro de la temporada. Sin embargo, no han convencido las propuestas que han llegado. Hay que pagar su traspaso y su sueldo. No todos los clubes pueden hacerlo. Sabe que no va a ser titular en el Real Madrid