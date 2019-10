Los increíbles números de Nadal en la Copa Davis: ¿cuántos partidos ha perdido?

Rafa Nadal estará en la Copa Davis (18-24 noviembre) para defender al equipo español junto a Roberto Bautista-Agut, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. Los números del balear en la competición por países son espectaculares. Es un torneo que ha disputado siempre que ha podido, aunque unas veces por las lesiones, otras por cansancio y otras por calendario, no ha participado. Le ha dado grandes momentos, como el triunfo ante Roddick en la final de 2004, y en ella ha sido prácticamente invencible en los quince años en los que lleva jugando. Son 25 partidos individuales y sólo una derrota. Concretamente perdió el encuentro en el que debutó, justo en ese 2004 en el que más tarde logró el título. Era la primera ronda en la República Checa y no pudo con Jiri Novak: cedió en tres sets, pero después lo solucionó dando el quinto y definitivo punto con su triunfo ante Stepanek. Todavía no había cumplido 18 años y hasta 2005 no levantó su primer Roland Garros. Su leyenda estaba empezando. Fue una eliminatoria en la que faltaron algunas de las mejores raquetas españolas del momento, pero España sobrevivió para ganar después la que fue segunda Ensaladera de su historia.

En total son 19 victorias en tierra, cuatro en pista dura y 1 en moqueta, superficie sobre la que Rafa sufrió su único tropiezo. En dobles tiene cinco triunfos y cuatro derrotas. Nadal ha ganado la Copa Davis cuatro veces (2004, 2008, 2009 y 2011), aunque en la de 2008 no pudo jugar la final por lesión y fueron Feliciano López y Fernando Verdasco quienes lograron la hazaña superando a Argentina en Mar del Plata.