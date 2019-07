Los planes del Real Madrid de Zidane para el centro del campo

Con la salida de Kovacic y también la de Theo, el Real Madrid empieza a desinflar su vestuario. Las salidas están claras y van a ser más o menos fáciles, complicadas o quizá imposibles. El problema está en la última llegada que queda. Después de los fichajes y las presentaciones rápidas que hizo el conjunto blanco en cuanto acabó la temporada, el fichaje que queda se está demorando más.

Zidane quiere un hombre para el centro del campo. Llorente ha sido vendido, como Kovacic y el entrenador francés necesita un jugador para tener recambio o incluso para hacerle titular por delante de Kroos, Modric o Casemiro.

Cebalos aún no entra en los planes del entrenador francés. Y en el club parece que se apuesta por una cesión, porque además el futbolista no quiere esperar más: “No quiero estar más sentado en un banquillo, creo que mi momento ha llegado”.

La opción principal, la que Zidane lleva pidiendo desde que llegó es Pogba. Él francés es el futbolista que piensa que necesita el equipo para ser más consistente. El francés le ofrece talento, pero también recorrido y eso es lo que busca Zizou. Además, Pogba quiere cambiar de aires. En Manchester no ha conseguido los objetivos que perseguía porque el club no ha estado a la altura. Le faltan compañeros de nivel y también una estrategia clara. El United ha dejado atrás sus mejores momentos, no va a jugar la Champions la próxima temporada y da la impresión de que se está alejando de los grandes equipos del continente. Pogba quiere crecer y el Real Madrid es la mejor opción. El problema es que el Manchester no parece dispuesto a vender y todo indica a que Pogba va a necesitar forzar la situación para salir.

En cambio, Eriksen, que había sido descartado por las pretensiones del Tottenham vuelve a estar en el tablero. El club inglés, según asegura Marca, se ha puesto en contacto con el Real Madrid para negociar por el jugador. Le queda un año de contrato y Eriksen no parece dispuesto a renovar con el subcampeón de Europa. El Real Madrid se convierte en la mejor opción para encontrar una salida.

El dueño del Tottenham, Daniel Levy siempre es un hueso para negociar, como comprobó el Real Madrid con los fichajes de Modric o Bale, pero ahora la situación parece favorable.

La tercera opción es Van de Beek, el futbolista que esta temporada se ha destapado como el Ajax. De 22 años, goleador y con proyección, es una opción muy interesante que podría ser fichado por unos 50 millones de euros.

Y entre esas tres opciones se mueve el Real Madrid.