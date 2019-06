El fichaje del Real Madrid por si Pogba falla

Pogba es el favorito de Zidane, el jugador que ha pedido al Real Madrid para completar la renovación del equipo y hacer un competitivo la temporada que viene. El problema con el centrocampista francés es que Manchester United no está dispuesto a negociar y en el Real Madrid ya saben que han declarado a Pogba intransferible. Desde el Bernabéu se confia en que el United, con el paso del tiempo, vaya cambiando de opinión. El problema es que cada vez queda menos para que el conjunto inglés comience la pretemporada y algo más, pero no mucho, para que lo haga el Real Madrid (8 de julio) y no va a dar tiempo que Pogba llegue. La duda es si va a ser posible que llegue en algún momento.

Si esto sucede hay, un plan B para poder contratar un centrocampista. Eriksen dio el primer paso al asegurar que quería cambiar de aires pero el centrocampista del Tottenham no entra ahora mismo en los planes del Real Madrid. Siempre ha estado en su radar, pero la relación con el Tottenham es buena y en el club blanco conocen que una negociación con Levy sería tortuosa y cara.

La opción más clara ahora mismo si no viene Pogba es Van de Beck el jugador del Ajax. ,de sólo 22 años, que ha sido una de las revelaciones esta temporada. Es joven, es goleador y ya ha jugado partidos importantes. Según anuncia el Marca es la opción principal que se maneja en las oficinas del Bernabéu, que podría pagar unos 60 millones.

En el conjunto blanco también han echado un ojo a Fabián, el futbolista del Nápoles. que está haciendo una gran Eurocopa con la selección sub'21. Es también un joven, sabe competir y que parece preparado para dar el gran salto. Sin embargo el Nápoles no parece dispuesto a venderlo