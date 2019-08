La Federación de Remo de la Comunitat Valenciana (FRCV) ha descrito como “decisión totalmente política antes que deportiva” el hecho de que la Federación Española de Remo (FER) no haya convocado al alicantino Rubén Padilla para el Campeonato del Mundo absoluto, que se celebrará del 25 de agosto al 1 de septiembre en Linz-Ottensheim (Austria). “Muchas veces el pescado huele fuerte, no está para comer. Los filetes saben ácidos”, era una de las denuncias que Rubén Padilla y Jaime Lara hacían en "¿Te lo vas a comer?", el programa de Alberto Chicote. “No es raro que en el segundo entrenamiento haya problemao de hipoglucemias, te dé una pájara y tengas que parar”, relataban los remeros. Y esas críticas a la deita que tenían y que consideraban que era perjudicial para su preparación ha tenido consecuencias. No van al campeonato del mundo.

“A raíz de tener conocimiento de que dicha eliminación se ha producido de manera irregular, la Junta Directiva quiere hacer las siguientes manifestaciones: El presidente de la FRCV reclama a la presidenta de la FER, Dña. Asunción Loriente, que explique estos hechos, mediante un escrito el 13 de agosto, con el fin de tener toda la información posible de primera mano”, ha relatado la FRCV en una nota de prensa, después de que Padilla y otros compañeros hayan denunciado su dieta en el programa televisivo de Alberto Chicote.

“A la fecha actual, dicha solicitud de información no ha obtenido respuesta, aunque tanto el presidente de la FRCV como los miembros de la Junta Directiva han estado recabando información sobre este tema activamente”, ha proseguido el texto. “El 16 de agosto, la FER hace público un comunicado oficial desde el área técnica firmada por D. Juan Ignacio Lasúrtegui y D. Manuel Márquez, que componen la Comisión Técnica que ha tomado la decisión de eliminar de la convocatoria a Padilla”, ha añadido la nota.

“Este comunicado también está firmado por el jefe de entrenadores, Daniel Rodríguez, que indica que firma exclusivamente para dar veracidad a los aspectos técnicos a los que se hace referencia. En este comunicado se explican los motivos por los que no incluyen como participantes en representación de España en el Campeonato del Mundo a diversos remeros y entre los que está incluido Padilla”, ha precisado.

“A fecha de 20 de agosto se hace público un comunicado, firmado por Daniel Rodríguez, el entrenador absoluto de la categoría de peso ligero masculino Carles Grabulosa, el entrenador absoluto de la categoría de féminas Javier González, el entrenador absoluto de la categoría de grupo couple masculino Pol Gené y el entrenador absoluto de la categoría de grupo de punta masculino Gaspar Company, en el que muestran su disconformidad y desacuerdo con la decisión de la Comisión Técnica”, ha argumentado la FRCV.

“Este hecho nos induce a pensar que la decisión ha sido totalmente política antes que deportiva, que es el criterio que debería primar en una convocatoria de la selección nacional, hecho que consideramos extraordinariamente grave, no solo por la arbitrariedad que supone hacia los deportistas que han estado trabajando durante muchos meses, sino porque este tipo de acciones tan desafortunadas solo sirven para truncar la carrera de deportistas y la ilusión de las futuras promesas que tienen a esos remeros y remeras como referente”, ha indicado.

“Por todo lo expuesto, solicitamos a la presidenta de la FER, como responsable directa de los hechos desde el cargo que ostenta, dé respuesta a la solicitud de información de la FRCV y cese inmediatamente a D. Juan Ignacio Lasúrtegui y D. Manuel Márquez, miembros de la Comisión Técnica”, ha zanjado la nota de prensa.