Luis Enrique lo vuelve a hacer y se ríe de un periodista en directo

En un emocionante encuentro hasta el último suspiro del partido, el Paris Saint-Germain logró rescatar un empate gracias a un penaltti convertido por Gonçalo Ramos en el minuto 97. Este resultado 1-1 frente al Rennes permite al equipo parisino mantenerse en la cima de la Ligue 1, aventajando por 11 puntos al segundo en la tabla.

Posteriormente, la entrevista entre Luis Enrique y el periodista Alexandre Ruiz se ha vuelto viral, marcando un nuevo capítulo en su historia de interacciones tensas. ya sucedió una vez que Luis Enrique abandonó una entrevista con Ruiz, acusándolo de enfocarse excesivamente en aspectos negativos.

En esta ocasión, tras el partido, Luis Enrique, técnico del PSG, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo, destacando las virtudes y la resiliencia mostrada a pesar de no conseguir la victoria. Frente a la incredulidad de Ruiz, quien señaló la presencia de aspectos negativos hasta el momento del gol, el entrenador español respondió con humor, instando al periodista a adoptar una perspectiva más positiva. "Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo", comentó entre risas, sugiriendo a Ruiz que se relajara e imaginara escenarios tranquilos para mejorar su estado de ánimo. «Es imposible. Respira. Cierra los ojos. Imagínate un sol, el cielo azul… hazlo, te vendrá bien. Inhala, exhala", continúa Luis Enrique.

Finalmente, el entrenador del PSG enfatizó la importancia de valorar el esfuerzo y la capacidad del equipo para encontrar soluciones alternativas, incluso en momentos de dificultad. "Te digo lo positivo. Lo positivo es que hoy, que no hemos estado inspirados en ataque porque los jugadores no han estado lúcidos en ataque y porque esto pasa en el fútbol, hemos demostrado que somos un equipo que tiene diferentes soluciones y que no se ha rendido hasta el final", decía el asturiano Esto para mí es tan positivo que me hace acabar el partido contento a pesar de que el resultado no es el que esperaba", afirmó, resaltando este aspecto como motivo de satisfacción a pesar del empate. La interacción concluyó con Ruiz bromeando sobre seguir el consejo de Enrique, evidenciando un momento de distensión entre ambos. "Estoy viendo el sol", acabó el periodista.