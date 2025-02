De la Fuente niega que participase en coacciones a Hermoso: "No fui consciente hasta que llegue a España"

El seleccionador del equipo de fútbol masculino de España, Luis de la Fuente, aseguró que "no fui consciente de la dimensión que tenía el beso" que le dio Luis Rubiales a Jenni Hermano "hasta que llegue a España" tras ganar la selección femenina el mundial en Sídney (Australia) el 20 agosto de 2023.

De la Fuente explicó en su declaración como testigo este martes ante la Audiencia Nacional que durante el viaje en avión de vuelta a nuestro país "conmigo nadie habló o me consultaron" sobre la posibilidad de emitir un "comunicado" conjunto de Rubiales y Hermoso para aclarar la polémica que suscitó el beso del que fuera presidente de la Federación de Fútbol y por el que la jugadora le acusa de una agresión sexual.

El seleccionador se desmarca, por tanto, de las supuestas coacciones, de las que también denuncia haber sido víctima la jugadora, a las que le habría sometido Rubiales con la intención d que saliera a defenderle públicamente, a lo que ella aseguró que se negó. En cambio, sí admitió que durante el viaje de regreso se enteró de esta actuación de Rubiales en la entrega de premios en la que ahora juzga el magistrado José Manuel Fernández-Prieto González.

No viajó cerca de Rubiales ni estuvo con él durante el trayecto de vuelta de la expedición española y defendió que "no escuché nada" porque "estaba muy cansado después de más de 36 horas sin dormir". "Me dediqué a dormir, a leer, a ver películas", explicó, al negar que "viese algo" que le indujese a pensar el conflicto que existía por este beso.

El seleccionador aclaró durante su comparecencia de hoy, que, días después, ya en España, "no asistí" a la reunión que se celebró el 25 de agosto en el despacho de Rubiales en la Real Federación de Fútbol en la que estuvo presente Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección femenina. Esta última fue la que declaró que De la Fuente estaba presente.

Él estaba en un despacho colindante en el que se encontraba "preparando una convocatoria para el 1 de septiembre", del que Rubiales entraba y salía "atendiéndome cuando podía". Sí que le comentaron, cuando llegó a la Federación, que "se estaba liando una gorda con el tema del beso".

Aquel día fue a la sede del fútbol español, donde estuvo varias horas, apuntó, con el único fin de tratar con el que era presidente "temas de fútbol, de la prelista y de los viajes", como, advirtió, "que suele ocurrir diez días antes de una convocatoria" de la selección masculina.