Luis De la Fuente defiende a la Selección: "El calendario lo acuerdan los clubes"

El seleccionador nacional, Luis De la Fuente, ha defendido el papel de la Selección durante toda la temporada, incluidos parones de las ligas de clubes como el actual, en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Suiza. Además, se ha quitado cualquier presión sobre las lesiones de los jugadores, algo que ha recibido muchas críticas desde el entorno de los clubes.

"No siento presión. Si en septiembre no se pueden jugar 180 minutos, pues apaga y vámonos. Nuestro deber es poner a los mejores y ser justo, y no lo sería si cuido a unos más que a otros por el club del que sea. Es injusto y hay hipocresía en esto. Todos los clubes quieren que estén. La queja debe ser cuando se hace el calendario, que lo acuerdan los clubes", manifestó el técnico.

De la Fuente ha afirmado que su equipo siempre prioriza "la salud del futbolista", en alusión a la posible presencia de Rodri, que no ha jugado todavía con el Manchester City esta temporada. "Rodri está perfectamente entrenando. En algún momento tendrá que empezar a jugar partidos, sea aquí o en su club. Si entendemos que mañana tiene que empezar, lo hará sin ningún riesgo pero luego en el fútbol no se sabe. El otro día le tocó a Mikel Oyarzabal y todos son muy importantes para nosotros", afirmó.

En ese sentido, recordó también a Oyarzabal, baja por la lesión sufrida el jueves ante Serbia, y agradeció el comportamiento de la Real Sociedad. "El drama de un entrenador son las lesiones y cambiaría cualquier resultado por la salud de los futbolistas. Desearle a Mikel que se recupere pronto y a su club darle las gracias por la predisposición de siempre para que compitan con la selección".

Y si Oyarzabal es baja, en duda está Dani Olmo, que podía jugar como nueve ante Suiza pero sufrió un golpe y está entre algodones. De la Fuente no llamó a ningún jugador para ocupar el hueco y muestra confianza en los que pueden jugar. "Estoy contentísimo con dos delanteros específicos con un nivel tremendo como Ayoze y Joselu, de total garantía para lo que queremos desplegar en el terreno de juego", comentó.

Respecto a si rotará o no ante Suiza, precisamente la situación dudosa de varios jugadores, De la Fuente apunta a la posibilidad de que haya novedades en el once: "Es posible que mañana sea uno de los partidos que haya que hacer algún cambio. Bien sea por los entrenamientos que han tenido o porque a esta altura de temporada todavía no recuperan igual, hay jugadores que están más justos. Las dudas que tengo espero que se despejen en la última sesión", finalizó el seleccionador.