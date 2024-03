El Madrid defiende el liderato ante el Unicaja, el rival más exigente posible (81-87)

El Madrid defendió el liderato en Málaga ante el rival más exigente. El borrón de la Copa del Rey no puede ocultar la soberbia temporada que está protagonizando el Unicaja en la Liga Endesa. Los malagueños fueron capaces de resistir el ritmo de victorias arrebatador del Madrid en los albores de la temporada. Fueron el primer equipo que le derrotó en la competición doméstica. Lo hicieron en el WiZink en un partido en el que llegaron a estar 21 puntos abajo y acabaron imponiéndose por 93-99. Con el Barça menos fiable en años, Unicaja apunta a ser la alternativa más firme al Madrid y así lo demostró en el Martín Carpena donde llegó con la posibilidad de arrebatar el liderato a los de Chus Mateo. El Madrid respondió cuando más exigido estaba y fue capaz de descifrar un final apretadísimo.

El líder se sostuvo durante muchos minutos gracias a su superioridad en el rebote (27-42 incluyendo una docena de rechaces ofensivos) y resistió las acometidas malagueñas que llegaron desde el exterior. Unicaja intentó asaltar el liderato desde la línea de tres en el tercer cuarto. A la puntería de Osetkowski (20 puntos con 6/9 triples) respondió el equipo con rotundidad. Lo hizo viviendo por encima del aro en el último cuarto con Poirier (10 puntos y 4 rebotes), Tavares (11/6) y Yabusele (7/8), con los puntos de Musa (19) y el peso de Campazzo (11 puntos y 7 asistencias) en los instantes finales. El argentino está acostumbrado a aparecer cuando más se le necesita y lo hace en los dos lados de la pista. Un robo a Carter, que Unicaja reclamó como falta, fue la sentencia para que el liderato siga siendo madridista.

La sorpresa de la jornada fue la derrota del Barça en el Palau ante el Río Breogán. Los gallegos sumaron una inesperada victoria en Barcelona y encarecieron un poco más la permanencia para Monbus Obradoiro y Zunder Palencia. "Ha sido un partido desastroso. Es una derrota muy dura, porque no hemos sido capaces de estar al nivel de exigencia que tenía el partido. Nos ha faltado estar bien en defensa, hemos sido incapaces de frenar sus unos contra uno y no hemos reboteado bien. Hemos superado ya el cupo de derrotas tontas, pero si la mentalidad no ha sido la adecuada, al primero que hay que mirar es a mí", apuntó Roger Grimau. Un parcial de 13-21 en el último dio el triunfo a los lucenses.

81. Unicaja (19+21+24+17): Díaz (8), Carter (11), Barreiro (2), Osetkowski (20) y Sima (10) -quinteto titular- Kalinoski (8), Taylor (8), Thomas (4), Ejim (0), Kravish (10) y Perry (0).

87. Real Madrid (24+24+16+23): Campazzo (11), Abalde (9), Musa (19), Yabusele (7) y Tavares (11) -quinteto titular- Causeur (3), Deck (6), Poirier (10), Ndiaye (2), Alocén (2) y Llull (7).

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: 10.681 espectadores en el Martín Carpena. Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga Endesa.

25ª jornada: Baskonia, 104-Covirán Granada, 88; UCAM Murcia, 94-Monbus Obradoiro, 81; BAXI Manresa, 78-Dreamland Gran Canaria, 71; MoraBanc Andorra, 66-Lenovo Tenerife, 79; Barcelona, 85-Río Breogán, 88; Surne Bilbao Basket, 91-Joventut, 71; Casademont Zaragoza, 103-Zunder Palencia, 96; Bàsquet Girona, 92- Valencia Basket, 88 y Unicaja, 81-Real Madrid, 87.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (22/3); 2. Unicaja (20/5); 3. Barcelona (16/9); 4. UCAM Murcia (16/9); 5. Dreamland Gran Canaria (16/9); 6. Valencia Basket (15/10); 7. Lenovo Tenerife (15/10); 8. Baskonia (14/11); 9. BAXI Manresa (14/11); 10. Joventut (14/11); 11. Surne Bilbao Basket (10/15); 12. Casademont Zaragoza (9/15); 13. Bàsquet Girona (9/15); 14. MoraBanc Andorra (8/17); 15. Covirán Granada (7/18); 16. Río Breogán (7/18); 17. Monbus Obradoiro (6/19); 18. Zunder Palencia (5/19).