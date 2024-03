El Madrid se pone serio en Belgrado ante el Partizán (76-88)

A tres jornadas para el final de la primera fase el Real Madrid se aseguró el liderato con la victoria ante el Partizán en el imponente Stark Arena. Al equipo de Chus Mateo le resta recibir al Estrella Roja y al Baskonia y cierra el curso en Kaunas ante el Zalgiris. El Madrid se puede permitir el lujo de mirar plácidamente quién puede ser su rival en primera ronda. La lista de candidatos es amplísima: Baskonia, Partizán, Valencia, Anadolu Efes, Milán, Bayern Múnich o Zalgiris. La victoria en Belgrado tuvo un nombre propio: Mario Hezonja. El alero croata dio un recital. Anotó 25 puntos con acciones de todos los colores, reboteó (6) y asistió (4).

El Stark Arena abarrotado es uno de los valores de la Euroliga. No hay en el mundo un pabellón de esas dimensiones (20.000 incondicionales) con un ambiente similar. El problema del Partizán esta temporada es que no ha alcanzado en ningún momento el nivel de la precedente y si además le falta Leday, su referente con permiso de Punter... el Madrid se sobrepuso al ambiente, al cansancio de una semana muy exigente (Málaga, Berlín, Belgrado y Palencia) y a un comienzo torturador. Falló los seis primeros tiros, tardó en anotar una canasta en juego 4:40, cerró el primer cuarto con un infame 4/21 en el tiro, la carta de triples al descanso era 3/13, y con todo eso el partido estaba igualado. Los serbios este curso no están a la altura de su público. Un poco de Kaminsky y un poco de Nunnally fueron los argumentos para sostener al equipo ante un rival que no se encontró en los dos primeros cuartos. Sólo Hezonja estuvo suelto. Campazzo tuvo que irse al banquillo mediado el primer cuarto y el equipo aguantó el andamiaje porque a falta de brillo, todos, incluido Hugo González, se pusieron el mono de trabajo.

Las dificultades para anotar se quedaron en el vestuario. Golpeó primero el Partizán con Kaminsky y Avramovic. El pívot estadounidense acampó en la línea de tres y no paró de sumar. El base fue tan vertical como acostumbra, pero el Madrid no se descentró. Respondió con Hezonja. El croata hizo de todo y lo hizo tan difícil y bonito como sólo él es capaz. Se sumó Yabusele con un par de triples y de pronto apareció Campazzo. La ventaja, mínima, era del Partizán, pero al "Facu" de pronto se le encendió la bombilla. Sumó siete puntos e implicó a todo el equipo. ¿El resultado? Un parcial de 0-14 que enmudeció a los serbios.

El Baskonia buscaba en Kaunas una victoria para seguir soñando con la séptima plaza para jugar el "play-in" como local y tener dos oportunidades para colarse en cuartos. Pero pesó más la necesidad de seguir vivos de los lituanos. El Zalgiris ganó fácil y mantiene opciones, remotas eso sí, de ser décimo. Los vitorianos tuvieron un día desastroso en el tiro exterior (4/22) y fueron siempre a remolque.

76. Partizán (13+18+23+22): Dozier (3), Punter (16), Ponitka (0), Kaminsky (19), Caboclo (9) -quinteto titular- Jaramaz (0), Nunnally (16), Avramovic (10), Andjusic (3) y Smailagic (0).

88. Real Madrid (13+20+35+20): Campazzo (7), Causeur (10), Hezonja (25), Deck (13) y Poirier (7) -quinteto titular- Alocén (0), Tavares (8), Musa (3), Yabusele (10), Abalde (5) y González (0).

Árbitros: Rocha (Por), Zamojski (Pol) y Peerandi (Est). Sin eliminados.

Incidencias: 18.863 espectadores en el Stark Arena de Belgrado. Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Euroliga.

31ª jornada: Anadolu Efes, 85-ALBA Berlín, 84; Zalgiris Kaunas, 94-Baskonia, 76; Olympiacos, 80-ASVEL Villeurbanne, 64; Partizán, 76-Real Madrid, 88; Mónaco-Valencia (19:00); Estrella Roja-Virtus Bolonia (19:00); Panathinaikos-Barcelona (20:15); Bayern Múnich-Maccabi Tel Aviv (20:30) y Milán-Fenerbahçe (20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación: 1. Real Madrid (25/6); 2. Barcelona (20/10); 3. Panathinaikos (19/11); 4. Fenerbahçe (19/11); 5. Mónaco (19/11); 6. Olympiacos (19/12); 7. Maccabi Tel Aviv (17/13); 8. Virtus Bolonia (17/13); 9. Baskonia (16/15); 10. Valencia (14/16); 11. Partizán (14/17); 12. Anadolu Efes (14/17); 13. Milán (13/17); 14. Bayern Múnich (13/17); 15. Zalgiris Kaunas (13/18); 16. Estrella Roja (10/20); 17. ASVEL Villeurbanne (7/24); 18. ALBA Berlín (5/26).