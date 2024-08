Marta Huerta de Aza, de las Dominicas a El Plantío

Marta Huerta de Aza volvía muchos días a casa de las Dominicas, su colegio en Palencia, con moratones en las piernas porque era la única niña que jugaba al fútbol con los niños. La dificultad de encontrar un equipo femenino en la ciudad castellana llevó a que un conocido de la familia comentase a sus padres que para seguir vinculada a su deporte favorito se podía apuntar a la escuela de árbitros. Y ayer Marta se convirtió en la primera colegiada que dirige un partido de fútbol profesional en España. Fue en El Plantío, un Burgos-Cartagena que ganaron los castellanos (3-1) y en el que Marta mostró media docena de tarjetas amarillas.

Marta comenzó a dirigir partidos con 15 años. «Al principio lo pasó mal, pero ella tiene mucho carácter y siempre ha sabido lo que quería y ha luchado por ello. Cuando la gritaban y la insultaban yo la decía que no hiciera caso, que eran sólo palabras», asegura su madre María Ángeles. Su talento y tenacidad la hicieron internacional con 26 años. Su currículum incluye el Mundial de Australia en el que España se proclamó campeona; la Eurocopa de Inglaterra; partidos de la Champions femenina; finales de la Copa de la Reina; de la Supercopa y en septiembre la espera el Mundial femenino sub’20. Y no sólo es un referente por su actividad dentro del terreno de juego. En 2021 interrumpió su actividad por maternidad cuando este derecho todavía no estaba regulado así que no recibió ninguna contraprestación. Compaginó su embarazo con la formación arbitral y luego se convirtió en una de las principales portavoces de las reivindicaciones de las árbitras de la Liga Femenina. Eran el único estamento del fútbol femenino que carecía de contrato y hace dos temporadas fue una de las convocantes de una huelga para mejorar sus derechos y que paró el inicio de la competición.

Población de Campos, un pequeño pueblo en pleno Camino de Santiago entre Frómista y Carrión de los Condes, es el refugio de Marta las últimas semanas de julio coincidiendo con las fiestas patronales. Allí es una más en la peña Lo partía y en la casa de sus padres hay una habitación que se ha convertido en una especie de museo de la árbitra en la que se mezclan recortes de prensa, banderines, placas, tarjeteros, camisetas... Sus referentes han sido Pierluigi Collina, Undiano Mallenco o Velasco Carballo. El siguiente objetivo es convertirse en la cuarta árbitra que asciende a Primera, pero no como asistente, sino para que lo de ayer en El Plantío se repita en la máxima categoría.