Unas mascotas reviven el "affaire" de Coldplay y el público no puede contener la risa

Pocas veces un concierto de Coldplay se ha vuelto tan viral. Y no es por la música. Sucedió en Boston, pleno concierto del famosísimo grupo. La típica “kiss cam” enfocó a dos asistentes: Andy Byron, CEO de Astronomer, y se supontía que Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa, pero esto ha sido negado. En vez de una reacción romántica o divertida, lo que ocurrió fue pura incomodidad: ella intentó cubrirse el rostro, y él, con evidente nerviosismo, se agachó tratando de salir del encuadre. Ese gesto torpe, lejos de pasar desapercibido, despertó la imaginación del público digital. En cuestión de horas, el video se había viralizado, acompañado de todo tipo de especulaciones sobre la relación entre ambos.

Culpables por su reacción

La historia dio un giro aún más surrealista cuando el propio Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó desde el escenario: “O están teniendo un affair, o simplemente son muy tímidos”. Lejos de calmar las aguas, su comentario encendió aún más las redes, que se volcaron a investigar a los protagonistas, arrastrando incluso a la empresa al ojo del huracán. La consecuencia: investigación interna y suspensión del CEO.

Como no podía ser de otra manera, el asunto ha dado para miles de memes globales, pero también para bromas no virtuales. El equipo Philadelphia Phillies, de beisbol no quiso quedarse afuera. Durante un partido contra los Angels, en su estadio Citizens Bank Park, aprovecharon el entretiempo para montar una ingeniosa parodia en su propia “kiss cam”, acompañada, por supuesto, con música de Coldplay. La secuencia comenzó como cualquier otra: la cámara enfocó a varias parejas en las gradas, que respondieron con besos, sonrisas y abrazos. Hasta que el lente apuntó a las mascotas del equipo.

Las mascotas imitadoras

El Phillie Phanatic apareció acompañado de otra mascota con pelo largo, imitando el peinado de la acompañante de Andy Byron. Y entonces, la escena se repitió: uno cubriéndose el rostro, el otro intentando esconderse bajo el asiento. La recreación fue tan precisa como ridícula, y eso mismo la volvió irresistible. Todo sucedía mientras sonaba una balada de Coldplay y la pantalla gigante mostraba el momento ante un público que, al instante, entendió la referencia.

Las carcajadas y los aplausos no se hicieron esperar. El gesto fue recibido con entusiasmo por los fanáticos presentes, que celebraron el ingenio del equipo para conectar el juego con un episodio viral del mundo pop. Pero la historia no terminó en el estadio.

En redes sociales, la parodia explotó. En X (antes Twitter) y TikTok, el video fue compartido miles de veces y calificado como “el crossover que no sabíamos que necesitábamos”. Frases como “el Phillie Phanatic entendió perfectamente la tarea” o “el drama corporativo se encuentra con el teatro deportivo: 10/10” dominaron los comentarios, evidenciando la fascinación del público por este inesperado cruce entre deporte y cultura digital.