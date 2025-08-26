Los memes del nuevo "look" de Alcaraz

Carlos Alcaraz llegó al US Open con una imagen completamente renovada: un corte rapado casi al cero que generó sorpresa entre aficionados y colegas. Fue durante su entrenamiento previo al debut contra Reilly Opelka que se presentó con este cambio radical, un look que rápidamente evocó al estilo de David Beckham en sus primeros años como estrella del Manchester United.

El propio Alcaraz ofreció una explicación clarificadora a Rory McIlroy: “Me hice un corte de pelo que no quedó muy bien… Así que tuve que empezar de cero”. De hecho, el tenista reveló que fue su hermano mayor, Álvaro, quien manejó la máquina cortadora en lo que calificó como un malentendido técnico.

El rapado desató reacciones contundentes en el circuito. Frances Tiafoe, compañero y amigo, fue directo: “Es horrible. Terrible… Supongo que eres aerodinámico”, bromeó, mientras Juan Carlos Ferrero se reía y le decía que ahora quizá era más rápido. El ambiente generó risas, críticas amistosas y comentarios simpáticos en redes y en la sala de prensa.

No obstante, el impacto visual no comprometió su rendimiento. En su debut venció con claridad a Opelka por 6-4, 7-5, 6-4 y demostró un dominio técnico sobresaliente: pocas concesiones, buen ritmo desde la línea de base y una lectura efectiva del saque del estadounidense. Alcaraz ahora avanza a la segunda ronda, donde enfrentará al italiano Mattia Bellucci.

En definitiva, lo que empezó como un corte mal ejecutado se convirtió en un punto de atención mediática: un gesto espontáneo convertido en tendencia, cargado de sentido simbólico. Un “comenzar de cero” que no solo dio de qué hablar fuera de la cancha, sino que también reflejó su resiliencia y enfoque en el rendimiento. Alcaraz apuesta ahora por su sexto título de Grand Slam con estilo fresco… y rapado.

Los memes no se hicieron de esperar: