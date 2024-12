El mensaje de apoyo de Ronaldo Nazario a Vinicius que aplaude el mundo del fútbol

Este martes, la FIFA reconoció a Vinícius Júnior como el mejor jugador del mundo al entregarle el galardón The Best 2024. Un logro que no solo celebra su destreza futbolística, sino también su valentía como referente de la lucha contra el racismo en el deporte.

El brasileño, con su incansable esfuerzo y talento, ha superado obstáculos tanto dentro como fuera del campo. No es solo un futbolista excepcional, sino un símbolo de resistencia frente a una ola creciente de ataques racistas que aún persisten en el fútbol. En este contexto, su compatriota y exfutbolista, Ronaldo Nazário, no dudó en felicitarlo públicamente por este logro, destacando tanto su fútbol como su valentía al liderar un movimiento contra la discriminación racial.

En su mensaje, Ronaldo expresa un sentimiento profundo y refleja la importancia de Vinícius como figura emblemática. "¿Cuántos Vinícius en el anonimato están representados por él? ¿Cuántas víctimas esparcidas por todas las esquinas? Un símbolo de resistencia", señala el propietario del Real Valladolid. Para Ronaldo, la figura de Vinícius va más allá de la cancha, siendo un reflejo de la lucha diaria de millones de personas que enfrentan el racismo en silencio.

El exfutbolista también hace una dura crítica a aquellos que no actúan frente a estos actos de odio, apuntando directamente a las entidades y autoridades encargadas de sancionar este tipo de conductas. "Y los que callan no son menos racistas. La omisión, especialmente por parte de las entidades y autoridades que tienen el poder legal para confrontar y castigar tales prácticas, refuerza aún más la cultura de la eliminación negra y la falta de respeto", expresó con contundencia.

La publicación de Ronaldo en Instagram, donde acompañó sus palabras con una foto de Vinícius levantando el premio The Best, concluyó con un mensaje lleno de orgullo: "Trataron de borrarte, amigo, y tú pusiste un baile. ¡El mejor jugador del mundo es negro y brasileño!"

Con este reconocimiento, Vinícius no solo reafirma su posición como uno de los mejores futbolistas del planeta, sino también como un líder en la lucha por la igualdad, que sigue demostrando que el fútbol puede ser una plataforma poderosa para el cambio social.

"Ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello. Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme", aseguró Vinicius.