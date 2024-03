Mercedes recibe llamadas ante las predicciones de la F1 que afectan a Fernando Alonso

La marcha de Hamilton a Ferrari abre un efecto dominó. Russell ya hizo sus peticiones, matizando que “en última instancia la decisión la tienen Toto y la junta directiva”. A Fernando Alonso le sitúan como sustituto de Hamilton. “Hemos tenido muchas conversaciones y he estado mucho con Toto este invierno. He visto los nombres de varios pilotos en su teléfono y ha sido bastante divertido. Incluso también he tenido algunas llamadas y mensajes en mi teléfono, así que ha sido bastante interesante. Como equipo estamos ante una muy buena oportunidad para afrontar este próximo capítulo”, dijo.

“Creo que para cualquier equipo es importante tener una buena armonía entre los pilotos, porque eso afecta a todos los ingenieros y a todo el equipo”. ¿Y quién le llama la atención para poder cumplir con ese requisito? El británico sigue sin dar nombres, pero sí define una perfil: “He sido compañero de equipo del que posiblemente sea el mejor piloto de todos los tiempos durante los últimos dos años (Hamilton), y no me preocupa en absoluto quién se alineará a mi lado. Quiero ponerme a prueba contra los mejores y creo que eso es lo que he tenido en los últimos dos años”, mantienen Russell.

La lista de las predicciones:

Red Bull: Max Verstappen y Daniel Ricciardo

Mercedes: George Russell y Fernando Alonso

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Mclaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Aston Martin: Carlos Sainz y Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly y (?)

Williams: Kimi Antonelli y Alex Albon

Visa Cash RB: Liam Lawson y Yuki Tsunoda

Kick Sauber: Valtteri Bottas y Nico Hulkemberg

Haas: Oliver Bearman y Kevin Magnussen