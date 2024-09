Rakitic se confiesa sobre el Barcelona: "No ganamos más títulos por aburrimiento"

El ex del Barcelona, Ivan Rakitic ha declarado acerca de su paso por el club. El futbolista del Hajduk Split en Croacia, llegó en 2011 a España con el Sevilla y en 2014 fue fichado por el equipo culé, desde ese momento estuvo seis temporadas, participó en más de 300 partidos y consiguió una UEFA Champions League, algo de lo que se mostró crítico en la entrevista con El Pelotazo de Canal Sur.

Nos faltó ganar más y con respeto a los demás equipo, no ganamos más por aburrimiento y pensar en otras cosas que no eran el fútbol. La cagamos contra la Roma y el Liverpool. Nos sentíamos superiores y no dábamos el máximo. Si hubiéramos aguantado el hambre hubiéramos ganado 2 o 3 Champions más". Declaró el croata y además especificó que el equipo se sentía por encima de los demás y es por eso que el fútbol los castigó.

Con el tema de la Champions, le preguntaron acerca del Real Madrid, equipo que consiguió tres copas de Europa seguidas mientras Rakitic se encontraba en el Barça. "No siempre tiene que ganar el mejor o el que es más favorito. Si hay que pelear y hay que ir a por todas en cada momento si bajas un poco no lo logras. El Madrid sí lo ha conseguido. Es una pena que el mejor equipo que yo he visto, el Barça de 2015, no haya ganado más Champions".

Rakitic vistió la camiseta azulgrana durante seis temporadas, 310 partidos, 35 goles y 42 asistencias aportó el croata para los culés, sin embargo, a pesar de conseguir 13 títulos con el Barcelona, recuerda cual fue el mayor problema en el vestidor, las actitudes: "No debería de ser así, yo siempre juego para ganar incluso con la familia. Pero esa era mi sensación desde dentro". El croata consiguió estos trofeos como culé:

1 UEFA Champions League (2014/15)

1 Mundial de Clubes (2016)

1 Supercopa de Europa (2015/16)

4 Ligas (2014/15, 2015/26, 2017/18, 2018/2019)

4 Copas del Rey (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

2 Supercopas de España (2016/17, 2018/19)

Ivan Rakitic también comentó acerca de la actualidad del Barcelona: " El Barça tiene jugadores jóvenes de un nivel que es una barbaridad. Hace unos meses empezaron con dos o tres, pero es que ahora tenemos una lista muy larga y creo que todo lo que viene, sobre todo cuándo se recuperen todos, creo que va a ser muy interesante".