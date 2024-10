Miriam Casillas hace historia en el triatlón femenino español: "Iba muerta"

La triatleta Miriam Casillas ha hecho historia este sábado en Torremolinos (Málaga). Con su quinto puesto, logró este sábado el mejor resultado de una española en una Gran Final de un Mundial de triatlón y se convierte en la primera mujer en acabar en el Top5 de esta disciplina en una competición tan importante. Casillas aseguró en la zona de meta que "no lo esperaba", ya que "al final iba muerta" y que está "muy contenta", después de haber firmado la mejor actuación de su carrera deportiva.

Casillas, nacida hace 32 años en Badajoz y que en los Juegos de París fue olímpica por tercera vez, acabó quinta, a un minuto y 18 segundos de la francesa Cassandre Beaugrand, que ganó la prueba y certificó el título mundial, firmando un 'doblete dorado', al unir este éxito al del oro olímpico que había logrado en la capital de su país : algo que con anterioridad sólo había logrado el mismo año Flora Duffy, de Bermudas.

"Realmente ha sido una temporada muy difícil para mí y hoy no me esperaba esto. Aunque es verdad que en las últimas semanas me estaba volviendo a encontrar a mí misma entrenando, algo que hacía tiempo que no pasaba. Vine sin presión, pero con muchas ganas", declaró la española tras firmar una sensacional actuación en Torremolinos que comenzó a forjar en las revueltas aguas mediterráneas de la Costa del Sol.

"Cuando nadas bien, yo que no soy nadadora; la verdad es que es todo mucho más fácil. No tienes que dar esas dos primeras vueltas (en el segmento ciclista) a muerte, que es lo que me suele pasar a mí", explicó.

"He podido recuperar ahí. La verdad es que no pensaba que fuese a correr tan bien; pero al final he ido a más y he recuperado alguna posición. Así que la verdad es que estoy muy contenta", añadió la campeona extremeña, que admitió que no se dio cuenta de que iba a ser quinta "hasta ahí, cuando quedaba un metro para meta".

"La verdad es que iba muerta en el último kilómetro, pero me iba diciendo 'hasta esa valla, hasta la siguiente; hasta otra más', y así todo el rato; para engañar a mi cabeza. La verdad es que pensaba que había acabado sexta, pero miré la pantalla y dije 'guau, soy quinta ", comentó la pacense, que ya no descarta buscar una cuarta comparecencia olímpica dentro de cuatro años, en los Juegos de Los Ángeles 2028.

"No lo sé. Veremos. Por ahora sé que voy a seguir. Luego ya veremos que pasa en el futuro; pero acabo de hacer mi mejor carrera de siempre y además, en una Gran Final. Hoy voy a disfrutar de esto. Luego, ya veremos", declaró a Efe Miriam Casillas tras completar una sensacional actuación en Torremolinos.