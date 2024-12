Miriam Luque, una influencer entre caballos

En el mundo ecuestre, al igual que en muchos otros sectores, hay también influencers y en la IFEMA Madrid Horse Week está el ejemplo de Miriam Luque como creadora de contenido. Miriam es una una joven amazona andaluza. Su interés por los caballos comenzó cuando adquirió su primera yegua y empezó a hacerse conocida en las redes sociales. Lo que empezó como un hobbie, compartiendo vídeos en su perfil, ha evolucionado hasta convertirse en una influencer reconocida en las redes y parte del elenco de Todo Caballo, programa de Canal Sur Televisión. «Empecé en el mundo de los creadores de contenido porque quería promocionar mis trenzados. A través de ello, me di cuenta de que a mis seguidores les gustaba lo que hacía y comencé a compartir un poco de mi vida personal. Hoy mi contenido se basa en mis valores con los caballos y todo lo que me rodea. El tema de los trenzados no lo he abandonado por completo. La formación de alumnos en el trenzado es algo que me apasiona y se ha convertido en una experiencia que comparto», comenta.

Miriam ha sabido aprovechar el boom de las redes sociales para mostrar su talento y dedicación, lo que le ha permitido ganar reconocimiento y gracias a ello ha trabajado junto a grandes jinetes y ha tenido la oportunidad de participar en eventos de prestigio, como SICAB, donde trenza los caballos participantes, o IFEMA Madrid Horse Week. «He asistido a IMHW porque es un evento al que llevo queriendo asistir desde hace años, pero por una cosa u otra no he venido nunca. Me parece una cita obligatoria en el calendario que no hay que perderse por la gran variedad de actividades que tiene a nivel de competición y como aficionado a los caballos».

Con su cámara en mano, captura momentos únicos, hace fotos y entrevistas y después lo comparte todo con sus seguidores en sus redes sociales. Con el tiempo, Miriam ha logrado construir una comunidad sólida y leal tanto en el mundo digital como en el real. «Hay muchas anécdotas preciosas, pero siempre me las dan mis seguidores. No podría quedarme con una sola, pero no cambio por nada el momento en el que me ven, se les iluminan los ojos, o incluso se les llenan de lágrimas, y vienen abrazarme a decirme que son mis fans. Eso no lo cambio por nada del mundo y creo que es lo más bonito que me han dado las redes sociales, todas esas personas bonitas que he conocido». Miriam se instruye día a día sobre el mundo ecuestre, para después enseñar ferias como IFEMA Madrid Horse Week a sus muchos seguidores, que viven lo que acontece estos días en la capital.