El motivo que ha llevado a Thiago Silva a recorrer el campo de rodillas

Thiago Silva pasará a la historia por ser uno de los mejores centrales brasileños de las últimas décadas. Su gran calidad como defensor y su presencia en el campo le han llevado a jugar en algunos de los mejores equipos del mundo durante sus más de veinte años de carrera como futbolista profesional. Después de ser titular indiscutible en clubes como el Milán, el PSG o el Chelsea, muchos podían pensar que el experimentado central brasileño terminaría su carrera en Arabia o Emiratos como hacen ahora muchos de sus homólogos.

Sin embargo, el pasado verano Thiago Silva decidió cumplir su promesa con Fluminense y terminó fichando por el club que le vio crecer como futbolista. “Mucha gente se pregunta por qué no volví antes. Porque simplemente no era el momento adecuado para volver. Siempre cumplí mis contratos, mis compromisos", confesó el brasileño hace unos meses durante la presentación con su nuevo club.

Si hay algo de lo que no hay duda es de que Thiago Silva puede decir con la voz bien alta que es un hombre de palabra. A sus 39 años de edad decidió regresar a su país para volver a vestir la camiseta del club que le vio crecer, y ahora ha vuelto a “sacrificarse por el equipo” al realizar una llamativa penitencia sobre el campo del Palmeiras que ya tenía en mente desde hace varias semanas. Una promesa con la que el futbolista nacido en Río de Janeiro ha vuelto a demostrar el amor que siente por el Fluminense, donde se formó como jugador en las categorías inferiores durante más de siete años.

La promesa de la salvación

Thiago Silva decidió poner fin a su etapa en el Chelsea el pasado verano para fichar por el Fluminense y llegar como refuerzo de cara al tramo final de la temporada en Brasil. De esta forma, el central brasileño cumplía con su promesa de regresar al club de su vida para compartir vestuario con jugadores como Marcelo, Felipe Melo, Ganso, o Renato Augusto. Aunque esta no ha sido la única promesa que el jugador brasileño ha cumplido desde que anunciara su fichaje por Fluminense.

La situación del equipo este año en la liga brasileña no ha sido lo idílica que Thiago Silva pudiera esperar antes de regresar al club. El Fluminense ha tenido que pelear hasta la última jornada para tratar de salvar la categoría en la primera división del fútbol brasileño. Una presión que el central carioca no parece haber llevado nada bien. La idea de que el club de su vida pudiera llegar a bajar a segunda división con él en el campo, le llevó a prometer que si conseguían salvar el descenso esta temporada recorrería el campo de rodillas como sacrificio por ello.

Así fue la penitencia de Thiago Silva

Dicho y hecho. El pasado domingo el Fluminense consiguió vencer por 0 goles a 1 en el campo del Palmeiras, logrando tres puntos decisivos para permanecer un año más en la primera división del fútbol brasileño. Los jugadores visitantes no pudieron contener la emoción y saltaron al campo con el pitido final para celebrar juntos la salvación. Como hombre de palabra que ha demostrado ser, Thiago Silva no quiso esperar para cumplir con su particular penitencia. En las imágenes, se puede ver cómo el jugador del Fluminense recorre el terreno de juego del Palmeiras descalzo y de rodillas, cumpliendo con lo que ya había anunciado. Al terminar su recorrido no se olvidó de sus aficionados, y se giró hacia la grada visitante situada en una de las esquinas superiores del estadio para agradecerles todo el apoyo recibido.