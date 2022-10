Victoria de Rins, podio de Márquez y Bagnaia es el nuevo líder

Después de mucho tiempo, Fabio Quartararo ya no es el líder del Mundial de MotoGP. Su caída en Australia después de una salida de pista que le hizo perder muchas posiciones confirmaba su caída del primer escalón de la clasificación a sólo dos carreras para el final. Un destino que no por intuido deja de ser cruel, aunque el francés asegura que no tira la toalla y que en lo que queda lo va a seguir intentando. Va a necesitar dos muy buenas actuaciones que compensen los ocho puntos que ha sumado en las últimas cuatro citas.

Muy poco para frenar la remontada de Bagnaia, que por fin se culminó en Phillip Island. Pudo ser con una victoria, también con un segundo puesto, pero finalmente se produjo con la tercera plaza después de una bonita batalla con Rins y Márquez. Pecco ya está donde quería y donde merecían tanto su talento como el poderío de la Ducati. Ha tenido que rehacerse después de un comienzo de curso malísimo, aunque parece que le va a dar tiempo para ser campeón mundial. Por fin toma la cabeza con 233 puntos, 14 más que Quartararo cuando llegó a estar a 91 de distancia cuando quedaban diez carreras. Ahora, sólo faltan Malasia y Valencia y lo tiene en su mano.

Espargaró sigue tercero, aunque el liderato se le ha alejado hasta los 27 puntos después de otra tarde difícil para él, en la que volvió a tener problemas en su Aprilia. Aseguraba que la moto tenía problemas de electrónica y no podía acelerar a tope por culpa del control de tracción. Acabó séptimo, muy poca cosa para alguien que se está jugando el Mundial y que tiene luchar con un piloto y una moto tan en forma como la Bagnaia y su Ducati. Aleix se había propuesto disfrutar de esta recta final en busca del premio gordo, pero no lo está consiguiendo del todo por culpa de algunos imprevistos.

El que sí disfrutó de verdad fue Álex Rins, que le dio a Suzuki una victoria que pocos esperaban antes del adiós definitivo de la marca a MotoGP. Se sentía con buenas vibraciones desde el comienzo y dio la sorpresa con una gran actuación en el mano a mano con Márquez y Bagnaia. En la última vuelta tomó la cabeza primero y después aguantó los intentos de Marc de meterle la rueda. Finalmente se llevó la victoria que endulza un curso complicado para él tanto para Mir, su compañero de box, especialmente desde que supieron que Suzuki los abandonaría a partir de 2023.

Márquez era el otro hombre feliz en Phillip Island, con su primer podio después de la cuarta operación en el húmero derecho. Esa que era el último cartucho y que le está permitiendo completar el proceso de volver a ser el de antes. Él no está seguro de que vuelva a ser el mismo Marc, pero sí nota que las cosas van por buen camino y que es competitivo. En Australia sabía que podía luchar por el podio y eso es lo que hizo, en una carrera que no fue del todo rápida y que le permitió salvar los problemas de cansancio físico.

Celebró a lo grande ese segundo puesto que no fue el primero por cómo Rins le cerró los huecos en las curvas definitivas. Pero de cualquier manera, para Marc se trataba de una especie de victoria, un paso más adelante después de haber hecho ya una “pole” desde que volvió a la acción en Aragón. Está pensando a ratos en el próximo curso y en muchos momentos, en este 2022 del que todavía espera una victoria, quizá en Valencia.

Clasificaciones GP de Australia. MotoGP

1. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) 40:50.654

2. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) a 0.186

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) a 0.224

4. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46 Racing) a 0.534

5. Enea Bastianini (Ita/Gresini Racing) a 0.557

6. LucaMarini (Ita/Mooney VR46 Racing) a 0.688

7. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 0.884

8. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 3.141

9. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 4.548